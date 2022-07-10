Vakıfbank Maaşınızın 20 Katına Kadar İhtiyaç Kredisi İçin Duyuru Yaptı! Bireysel Müşteriler Sevindi!

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu banka üzerinden istediğiniz zaman nakit kredi kullanabilme imkanından faydalanabilirsiniz.

Vakıfbank, yapmış olduğu yeni kampanyada maaşınızın 20 katına kadar bireysel olarak sizlere, tüketici kredisi vereceğini ve bu faiz oranlarında da en düşük faizleri kullanacağını açıkladı. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank maaşınızın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri, internet sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek de yaptırmaktadır.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeden önce banka kredi şartlarını bilmesi gerekiyor. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden de yayınlanan kredi başvuru şartlarında özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra maaşlarının 20 katına kadar kredi alabildikleri söylenmektedir.

Emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşıdıktan sonra 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli 50000 TL ile 100000 TL arasında kullanacağınız kredilerde 24 ay vadeli 100000 TL ve üzerinde kullanacağınız kredilerde ise 12 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlere hızlı bir şekilde işlem yapılır nakit onay alırsınız. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlemlerini yapabilmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise banka puanına göre işlem yapmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda maaşlarının 20 katına kadar kredi alabilmektedir.