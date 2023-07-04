Enpara kaçırılmayacak kredi fırsatını duyurdu! Kredi kartı bulunan kişilerin yararlanabileceği bu kredi türü 3 ay ertelemeli bir şekilde 36 aya kadar vade fırsatlarıyla sunuluyor. Peki bu krediyi almak için nereye ve nasıl başvuru yapılır? Kredi almak için gereken koşullar neler?

QNB Finansbank bünyesi altında hizmet sunan yeni nesil dijital bankacılığın öncülerinden EnPara, mükemmel bir kampanya daha sunuldu! Son dönemlerde ilan ettiği kampanyalar ile farkını belli EnPara şimdi de kredi kartı sahibi olanlara en az 1.000 TL en fazla 75 bin TL olmak üzere kredi fırsatı sunuyor. Açıklandıktan sonra dahi pek çok müşteriden olumlu geri dönüş alan ve oldukça ilgi gören kredinin 36 aya kadar vade fırsatıyla düzenlenmesi vatandaşların ilgisini çekti.

Saatler içerisinde Onay ve Ödeme

En Para tarafından sunulan bu kredinin ayrıntılarını araştırarak daha kapsamlı bir fikir elde edebilirsiniz. Bu krediye yönelik toplam masraflarınızı hesaplayarak yapacağınız kıyaslamanın ardından Enpara'nın krediyi oldukça uygun koşullarda verdiğini görebilirsiniz.

En Para tarafından sunulan bu kredinin bir diğer avantajı da teminat ya da kefil talep etmemesidir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bankaların kara listesi içerisinde yer almaması kredi notlarının yeterli olması gerekmektedir. Bu koşulları yerine getiren kişiler hemen başvurularını yaparak 8 saat içerisinde olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş alabilecekler. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda En Para'da hesabınız mevcutsa kredi tutarınız kadar nakit anında hesabınıza yatırılacaktır.

Vade Süresini Beklemeden Kredi Kapatma

En Para müşerisi olsanız ya da olmasanız dahi bu krediye başvuruda bulunabilirsiniz. En az 1.000 TL en fazla 75.000 TL olmak üzere sunulan kredi için 12, 24 ve 36 ay vade fırsatını seçme şansınız bulunuyor. Krediye uygun olmanız durumunda En Para müşterisi olmanız için gereken evraklar ve hesap bilgileriniz adresinize iletilecektir. EnPara müşterisi olmanız durumunda ise kredi tutarı hesabınıza anında yatırılır.

Kredi için oluşturulan vade süresi tamamlanmadan öncede kredi borcunuzu herhangi bir cezai işleme tabi tutulmadan kapatabilmeniz mümkün. Kredi borcunuzu toplu olarak kapatmak isterseniz faiz oranlarında yapılacak olan düzenlemenin ardından daha uygun bir ödeme yapabilirsiniz.

Ayrıntılar Enpara Mobil Uygulamasında

Yaptığınız başvuru ve üyelik işlemleriniz tamamlandıktan sonra onay alan kredi tutarınız açılan hesabınıza yatırılır. Bu hesap üzerinden kredi taksitlerinizi aylık olarak ödeyebileceksiniz. Aynı zamanda Enpara hesabı ile diğer bankalara ilettiğiniz paralardan da herhangi bir kesinti yapılmaz. Kredinin herhangi bir dosya masrafı olmamakla beraber hayat sigortası primleriniz otomatik bir şekilde hesaptan alınır. Krediye yönelik merak ettiğiniz bütün ayrıntılara Enpara Mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.