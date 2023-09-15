Cebinde kredi kartı bulunanlar yeni dönemde zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken bir kez daha düşünmek zorunda kalacak. Enflasyonun artışı ile birlikte ürün fiyatlarında başlayan artış vatandaşı zor durumda bırakıyor. Ay sonunu getirmenin günden gün zor hale geldiği bu günlerde Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar kredi kartı kullanımında yeni bir dönem başlatacak. “Enflasyonu düşürebilmek adına faiz artışları ile beraber harcama kalemlerini kısıtlıyoruz” denilerek yapılan açıklama sonrası halkı neler bekliyor? sorusu yanıt buldu.

BANKALAR KREDİ VERMEYİ DURDURACAK MI?

Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş Bakanlık tarafından açıklanan haberin üzerine kredi kartı kullanımında vatandaşları yeni dönemde ne bekliyor? sorusunu şu sözlerle yanıtladı: “Enflasyonu düşürmek için faiz artışlarının yanında harcama kalemlerini kısıtlayıcı adımlar atılması olumlu karşılanıyor. Bu tarz uygulamaların artması ile beraber kredi kartı kullanımı ve tüketici kredilerine yönelik talep kısıtlanacaktır. Bu tarz adımlar bankaların kredi verme sürecini etkilemeyecek. Fakat tüketici açısından düşünüldüğünde daha yüksek maliyetlere katlanacağından dolayı talebin düşeceğini öngörüyoruz.”

KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARI AZALABİLİR!

“Kredi ve kredi kartı kullanımına yönelik uygulanan kısıtlayıcı hamleler beraberinde vatandaşların daha tedbirli kullanımı ile talebini azaltabilecektir” diyen uzman isim sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu tarz düzenlemeler taksit sayılarının azaltılması ya da taksit uygulamasının kaldırılması şeklinde devam edebilecek. Bu tarz adımlarla kredi ve kredi kartı kullanımlarının kısıtlanması ve talep enflasyonundaki yükselişin önünün kesilmesinin amaçlandığını kanısındayız.”

KREDİ KARTLARI 4 YÖNDEN KISITLANABİLİR!

Sonuç olarak kredi kartı kullanımı kademe kademe frenlenmiş olacak. Taksit sayıları sınırlandırılabilir. Asgari ödeme tutarı sınırı daha da arttırılabilir. Nakit çekim limitleri düşürülebilir ve gecikme faiz oranları daha da artabilir.