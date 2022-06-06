Cebinde Akbank Kredi Kartı veya Bankamatik Kartı Olanlar Dikkat! Başvuru Yapan Kişiler 75.000 TL Ödeme Alıyorlar

Akbank kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, yeni bir kampanya ile umutlandı. Bu kampanyada banka müşterisi olan kişiler ön planda olacak. Kredi almak isteyenler, nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını hatta banka şubelerine "gitmeden" yapacak. Bu kampanyalara göre işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler, uygun faizlerle kredi alabileceklerdir.

Akbank kredi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizli bu kredileri alabilmeleri için başvurularını bankanın internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman yapabileceklerdir.

Akbank kredi başvurusu

Bankamatik kartı kullanan veya bu bankada kredi kartı alan kişiler, internet bankacılığı şifresi alarak kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarına atabilmektedirler. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu yapmadan önce banka kredi notunuzu bilmeniz gerekiyor.

Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank internet şifresi ile bankanın mobiil uygulamasına giriş yaparak, kredilerini hemen alabileceklerdir. Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kredi alacak kişiler, başvuru sonrasında 75000 TL'Ye kadar gelir belgesiz sonuç alabileceklerdir.

Akbank ayrıca SMS ile de işlem yapacak!

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler, KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atması durumunda kredisini hesaba atabileceklerdir. Bu şekilde SMS ile başvuru yapma imkanından faydalanabilirsiniz.

4442525 Numarasından Başvuru

Akbank müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını aradığınız zaman banka sizlere tüm bankacılık işlemlerinizi yaptığınız gibi ayrıca kredi içinde sonuç verecektir. 444 25 25 numarasını aradığınız zaman sadece başvuru için değil, kredi başvuru sonucu öğrenme işlemlerini de kolayca yapabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması yeterli ve banka kredi notu uygun olması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişi 75000 TL onay alırsa ve diğer bankalarda da kredi borcu varsa, Akbank gelir durumuna göre bu borçları da kapatmak isteyecektir.