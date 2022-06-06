Emekliye 5750 TL Ödeme | Başvuru Yapacak Olan Kişilere Önemli Duyuru!

Emekliler aldıkları maaş sebebiyle nakit sıkıntısı çekiyor. Bu sebepten ötürü, bankaların yaptıkları kampanyaları her gün incelemektedirler. Başvuru yapacak olan kişiler, emekli maaş aldıkları bankalar haricinde ayrıca başka bankaların yaptığı kampanyalara da katılarak hemen işlem yapabilmektedirler. Bankalar yaptıkları son açıklamada 5750 TL ödeme vereceklerini açıkladılar.

Ziraat Bankası 5750 TL Ödeme

Ziraat bankası üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyenlere, banka hemen sonuç veriyor. Son dakika olarak yapılan 5750 TL ödemeler için banka şubelerine gitmeden işlem yapılıyor. Bu ödemeler, 5750 TL olarak kredili mevduat hesabı olarak verilmektedir. Bu ödemeleri verdiklerinde hesabınıza artı para olarak yatmaktadır. Ziraat bankası üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte, kredinizi hemen hesabınıza yükleyebilir ve kullanıma başlayabilirsiniz.

Denizbank 5750 TL Ödeme

Emekli ödeme almak istiyorsa, Denizbank'a gidebilir. Denizbank emekli maaş müşterilerine özel kampanyalar yaparken, banka kredi notu yüksek olması durumunda kredinizi 5750 TL olarak alacaksınız. Kurtaran hesap adında başlatılan bu kampanyada 5750 TL ödeme almak isteyenlere hemen sonuç verilmektedir. Başvuru için SMS atma imkanı da vardır. KURTARAN yazın boşluk bırakın ve daha sonra TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz.

İş Bankası 5750 TL Ödeme

İş bankası emekli maaşı alan kişilere 5750 TL ödeme veriyor. Bankadan İŞCEP uygulamasını indiren herkes başvuru yapabiliyor. İş bankası nakit ihtiyacı olan kişilere 5750 TL ödeme verirken, kredilerde hızlı ve anında sonuç veriyor. Banka kredi notuna göre İŞ bankası hesabınız üzerinden artı para alabilirsiniz. Bankadan işlem yapacak olan kişiler, emekli maaşını İş Bankasına taşıdıkları zaman ise daha yüksek limitlerde de kredi onayı alacaklardır. İş bankası emekli müşterilerine hem kredi için ihtiyaç kredisi, hem de diğer bankalardaki olan borçlarını kapatması için borç transferi kredisi vermektedir.