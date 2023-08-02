Akbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlattığı özel kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında Akbank müşterileri, kredi başvurusunu gerçekleştirerek hemen onay alabilirler ve 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanma fırsatına sahip olurlar.

Kredi Başvurusu ve Şartları:

Akbank müşterileri, kredi başvurusunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun uygun olması, düzenli gelir sahibi olmaları ve daha önceki banka ödemelerinde sorun yaşamamış olmaları önemli kriterler arasındadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredinotu 1200 ve üzerinde olması istenmektedir. 1200 ve üzerinde kredi notıu olan herkes başvurusunu yaptıktan hemen sonra başvuru şartlarına uygun olarak Akbank direkt uygulamasından veya banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Kredi notu ve faiz oranları bankaların belirledikleri şartlara göre hızlı ve anında sonuçlanmaktadır. Akbank resmi internet sitesi üzerinden de bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

SMS İle Başvuru:

Akbank müşterileri, cep telefonları üzerinden SMS göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvurularınızı "KREDI" yazıp, TC kimlik numaranızı ekleyerek "4425" numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. 4425 numarasına attığınız mesaj sonrasında değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda kredi onayı alan herkes için banka şubelerinde de hemen işlem yapılacaktır.

Akbank Şubesi veya İnternet Sitesi Üzerinden Başvuru:

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, en yakın Akbank şubesine giderek veya Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru formunu doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.