100 BİN TL'ye kadar borcu olanlara duyuru yapıldı: Borçlarınızı bankalar kapatacak, Rahat nefes alacaksınız

Bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için uygun faizlerle işlem yaparak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kamu bankaları tarafından düşük faizli borç kapatma kredisi verilecek. 100 bin TL 24 ay vadeli verilecek olan borç kapatma kredilerinde, başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman başvuru yaparak, kredi kullanabilecekler. Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası borç kapatma kampanyası...

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi yapmak mümkün değildir. Bankalardaki olan kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatmanız için size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri, yatarak çalışan tüm vatandaşlar, kredi başvurularını gerçekleştirebiliyorlar ve onaylanan krediler, hesaplar olabiliyorlar.

Vakıfbank ve Halkbank, borç kapatma kredisi...

Diğer kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz ve bankalar size düşük faizli kredi ödemeleri gerçekleştiriyor. En yakın Vakıfbank Halkbank şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz, kredi kullanabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara Vakıfbank ve Halkbank üzerinden işlem gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Borç kapatma kredisi olarak sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz de söylemek istiyoruz.