Bankalara borcu olanlar ile ilgili flaş haber verildi, 30.000 TL üzeri banka borçları kapatılıyor

₺30.000 ve üzerinde Banka borcu olan tüm vatandaşlar için yapılan yeni nakit kredi ödemelerinde uygun faizlerle işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yeni borç kapatma kredisi kampanyası bu sabah itibarıyla duyuruldu. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasında ay sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 30.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda 30.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen hesaplarını ödemeler yatırılmaktadır.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet sitesi üzerinden ön onay alabilecekleri bir başvuru ekranı bulunmaktadır. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi sizlere 30.000 TL ve üzerindeki tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızın güncel olmaları durumunda işlem yaparak ödenilenmektedir.₺30.000 ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvuru şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Ziraat Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 30.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirerek nakit ödemeler alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde başvuru yapabilecek ve kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanacaksınız. Garanti Bankası şubeleri üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurularında şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde hesaplarınızı yatırılarak kullandırılır ve banka müşterisi olan kişiler Bu kredileri denedikleri zaman hesaplarına yatırarak alabilmektedir.