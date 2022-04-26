Çarşamba, Perşembe ve Cuma Günü! Hesaplara 45000 TL Ödeme Yapılacak! Son 3 gün. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte hemen hesaplarınıza ödeme alacaksınız. Banka hesaplarına 45000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, özel bankalar aracılığıyla verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde, çarşamba perşembe ve cuma günleri ödeme alabilir.

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 45000 TL, ödemelerde 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve nakit ödemesi olarak ilk taksit ödemenizde 90 gün ertelemeli olarak borçlarınızı ödemeye başlayacaksınız. Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada kredi puanı 1200 üzerinde olan vatandaşların kampanyaya katılabilmeleri onay verildi.

Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 45000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

45000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 45000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsa, bankaların kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verecek, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz.

Bankaların SMS Kredi servislerini kullanarak hızlı birşekilde başvuru yapabileceğiniz gibi bu bankalar üzerinde hesabı olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden almış oldukları internet şifreleriyle birlikte bankaların mobil uygulamalarına giriş yapabilir, buradan hem bankacılık işlemlerini hemde ihtiyaç kredisi kullanma işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar.

Akbank, yayınlamış olduğu kredi kampanyasında SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlara kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndermeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştireceğini açıkladı. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşları, ayrıca bu numaralar ağı sayesinde ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde alabilecektir. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirecek. 45000 TL'ye kadar ödeme alabiliyor. 3 gün içinde başvuru yapan kişiler, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabiliyorlar. 45000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda banka sizlere diğer bankadaki borçlarınızı kapatacak borç kapatma kredisi imkanı da sunacaktır.