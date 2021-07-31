Carrie Johnson ve Boris Johnson İkinci Çocuklarını Bekliyor

Başbakanın 33 yaşındaki eşi, bu Noel'de bir "gökkuşağı bebeği" umduğunu söyleyerek haberi Instagram'da duyurdu.

"Tekrar hamile olduğu için kutsanmış" hissederken, aynı zamanda "bir sinir torbası gibi hissettiğini" yazdı.

Bayan Johnson, Nisan 2020'de çiftin oğlu Wilfred'i doğurdu.

"Gökkuşağı bebeği" terimi, düşük, ölü doğum veya yenidoğan ölümünden sonra doğan bir çocuk için kullanılır.

Bayan Johnson, Instagram'daki bir gönderide şunları yazdı: "Yılın başında, kalbimi kıran bir düşük yaptım.

"Yeniden hamile olduğum için inanılmaz derecede şanslı hissediyorum ama aynı zamanda bir sinir torbası gibi hissettim.

"Doğurganlık sorunları birçok insan için gerçekten zor olabilir, özellikle Instagram gibi platformlarda her şey yolunda gidiyormuş gibi görünebilir.

"Kaybı deneyimlemiş insanlardan haber almak beni gerçekten rahatlattı, bu yüzden bunu çok küçük bir şekilde paylaşmanın başkalarına da yardımcı olabileceğini umuyorum."

Gönderinin yanında mavi bir araba Noel dekorasyonunun resmini paylaştı.

Çift, bu yıl Mayıs ayında Westminster Katedrali'nde küçük bir düğün töreninde evlendi ve Bay Johnson'ı yaklaşık 200 yıldır görevdeyken evlenen ilk başbakan yaptı. Belki de anlaşılır bir şekilde, geçen yıl Bay Johnson'ın yoğun bakımda tedavi görmesine neden olan pandemi göz önüne alındığında, düğünleri için bir tarih açıklanmadı. Bunun yerine, ertesi gün Downing Street tarafından onaylanmadan önce Cumartesi gecesi haberler çıktı.

Bu, başbakanın daha önce dört çocuğu olan Marina Wheeler ile evli olduğu Johnson'ın üçüncü evliliğiydi.

İlk eşi Allegra Mostyn-Owen'dan çocuğu olmadı. Son yıllarda, başbakanların görevdeyken birçok çocuğu dünyaya geldi.

Tony Blair ve eşi Cherie, 2000 yılında, İşçi Partisi liderinin toprak kayması zaferinden üç yıl sonra dördüncü çocukları Leo'yu karşıladılar.

2010 yılında David Cameron ve eşi Samantha'nın bir bebek kızı Florence dünyaya geldi.

Bayan Johnson, geçen yıl Wilfred Lawrie Nicholas adında bir erkek çocuğu olan ilk bebeğini dünyaya getirdi. İsimleri, kendisine ve Bay Johnson'ın büyükbabalarına ve ayrıca başbakanı koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi eden iki doktora bir haraç olarak seçildi.

Başbakanın Downing Caddesi'ndeki işe dönmeden önce doğumda hazır bulunduğu öğrenildi. Daha sonra Wilfred'in doğumuna yardım eden ebelerle görüntülü görüşme yaparken görüntülendiler.