İsrail, İran'ı Ölümcül Petrol Tankeri Saldırısıyla Suçladı

Londra merkezli Zodiac Maritime şirketi tarafından işletilen MV Mercer Caddesi, olay Perşembe günü meydana geldiğinde Umman'ın Arap Denizi'ndeki kıyılarındaydı.

İsrailli denizcilik patronu Eyal Ofer'e ait olan şirket, ne olduğunu ortaya çıkarmak için çalıştığını söyledi.

İran, İsrail dışişleri bakanının iddiaları hakkında yorum yapmadı.

Cuma günü yaptığı açıklamada Yair Lapid, "İran terörizmi"ni suçladı.

Lapid, "İran sadece bir İsrail sorunu değil" dedi ve ekledi: "Dünya sessiz kalmamalı."

Ancak, Liberya bandıralı, Japonlara ait tankere yapılan saldırının detayları belirsizliğini koruyor.

Olay, bölgedeki gerilimlerde ciddi bir tırmanış gibi görünüyor ve bazı raporlar olaya bir insansız hava aracının karıştığını öne sürüyor.

İngiltere hükümetinin bir sözcüsü, aynı zamanda "gerçekleri acilen ortaya koymaya" çalıştığını söyledi.

Açıklamada, "Düşüncelerimiz Umman açıklarında bir tankerde meydana gelen olayda hayatını kaybeden bir İngiliz vatandaşının sevdikleriyle birlikte" denildi.

Gemilerin "uluslararası hukuka uygun olarak serbestçe dolaşmasına izin verilmesi gerektiğini" ekledi.

Zodiac Maritime Cuma günü yaptığı açıklamada, iki ölümü "derin bir üzüntüyle" duyurdu. Başka bir yaralanma bildirilmediğini söyledi.

Şirket, geminin şu anda "mürettebatının kontrolü altında seyrettiğini" ve bir ABD deniz eskortu ile güvenli bir yere doğru yola çıktığını da sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) deniz otoritesi, Umman'ın Masirah adası yakınlarında meydana gelen olayı araştırdıklarını ve "koalisyon güçlerinin" gemiye yardım ettiğini doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, haberlerden "derin endişe duyduğunu" ve "durumu yakından izlediğini" söyledi.

Tanker Tanzanya'daki Darüsselam'dan kuzey Hint Okyanusu'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidiyordu.

Zodiac Maritime'a göre, olay sırasında gemide kargo yoktu.

Bölgede hem İsrail hem de İran'a ait gemilerde daha önce bir dizi olay rapor edilmişti. Bu olaylarda gemiler hasar gördü, ancak kayıplar nadirdir.

İsrail ve İran arasındaki ilan edilmemiş "gölge savaşı" kızışıyor gibi görünüyor. Son aylarda hem İsrail hem de İran tarafından işletilen gemilere, her iki ülkenin karşılıklı suçlamalar ve inkarlarla birlikte birkaç saldırı oldu. Ancak bu saldırı, insan kayıplarıyla önemli bir tırmanışa işaret ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapad sert bir yanıt verilmesi çağrısında bulundu ve İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile istişare içinde olduğunu ve konunun BM'ye götürüleceğini söyledi.

İran'ın Arapça yayın yapan bir televizyon kanalı, isimsiz kaynaklara göre saldırının, İsrail'in İran'ın müttefiki Suriye'deki bir havaalanına düzenlediği iddia edilen saldırının intikamı olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, İsrail'in saldırıya göz yummasının zor olacağını söyledi.