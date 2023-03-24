Carrefour'da tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında akılalmaz indirim! Fiyatlar resmen çöktü! Yetişen alır

Fiyatlar resmen çöktü! Yetişen alır... Carrefour'da tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında akılalmaz indirim! Ülke genelinde hizmet veren Carrefoursa perakende marketçilik alanında destek sunuyor. Birçok alanında geniş ürün yelpazesine sahip olan market alışverişlerinizi yaparken sizlere avantaj sağlıyor. Haftalık olarak çıkan Carrefoursa aktüel ürünlerinde yağlara da ciddi zamlar gelmeye başladı. Carrefoursa fiyat broşürleri pek çok ürün yelpazesinde bulunuyor. Uygulanan indirimlerden sizde kolayca yararlanabilirsiniz. Fiyat indirimlerini ister internet üzerinden isterseniz Carrefoursa marketlerinde bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda kampanyalı ürünlerden yararlanabilirsiniz. Her bütçeye hitap eden birbirinden avantajlı fırsatlar süper markette sizleri bekliyor.

Carrefour indirim şölenine devam ediyor. Sizde uygun fiyatlı Ayçiçek yağlarını özel fiyatlardan satın alabilirsiniz. Son zamanlarda süper marketler indirimlerine devam ediyor. Yakın zamanda yapılan duyurulardan biri de Carrefour süper marketiydi. Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında bulunan Carrefour birçok üründe çılgın indirimler yapıyor.

Carrefour Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar?

Zincir marketler arasında indirim savaşları devam ediyor. Şubat ayına özel yeni indirimler Carrefour müşterilerini memnun ediyor. Türkiye'nin en büyük zincir marketleri arasında bulunan Carrefour Şubat ayı indirimlerini tek tek duyurmaya başladı. Özellikle Ayçiçek yağı grubunda çok ciddi indirimler yer alıyor.

Carrefour tarafından açıklanan Mart ayı indirimleri kapsamında ayçiçek yağı fiyatlarına yüzde 30 indirim geldi. Sizde süper marketi ziyaret ederek hemen bu yağlardan yararlanabilirsiniz.

Carrefour'dan Tuvalet Kağıdında Yüzde 50 İndirim! Erken Kalkan Yetişir

Selpak extra tuvalet kağıdı 84.90 TL Selpak hijyen tuvalet kağıdı 84.90 TL

Solo akıllı seçimler tuvalet kağıdı 129.90 TL Famila aloe vera özlü tuvalet kağıdı 59.90 TL Teno yeni seri tuvalet kağıdı 104.95 TL

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