18 yaşından büyük herkes başvuruyor! Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı! En az 10.000 TL maaşla...

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı! En az 10.000 TL maaşla... 18 yaşından büyük herkes başvuruyor! Yaş sınırı olmaması, en az lise mezunu olan herkesin başvurabileceği anlamına geliyor. İlanlar İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yayınlandı ve sektörde kendini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru şartları işyerine göre değişebilir ancak bazı genel şartlar aranıyor. Ayrıca, silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi alımlarında birtakım kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler için başvuru şartlarını incelemek önemlidir.

Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adayların dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır. İlanlarda farklı şehirlerde istihdam alanı olduğu belirtilmektedir ve hem özel hem de kamu sektöründe çalışma imkanı mevcuttur. En az lise mezunu olma şartı aranmaktadır ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Meslek bölümü kısmına güvenlik görevlisi yazarak arama yaparak ilanlara ulaşılabilir. İlk kez İŞKUR üzerinden başvuru yapacak adayların üye olması gerekmekte ve özlük bilgilerini girmeleri gerekmektedir.

Başvuru aşamasında TC kimlik numarası ve şifre talepleri olmaktadır veya e-devlet şifresi kullanarak giriş yapılabilir. Başvuru aşamasında aranan genel koşullar arasında Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilişkisinin olmaması, kamu haklarından mahrum olmamak ve görevini yerine getirmesini engelleyecek bir akıl hastalığına sahip olmamak yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, malullük, emeklilik aylığı alınmamış olması da bu şartlar arasında yer almaktadır.

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