Caner Cindoruk Kimdir, Hangi Dizide Oynayacak, Sadakatsiz Ardından Yeni Projesi Nedir?

Yalnızca Türkiye'de değil İspanya'da da sıklıkla adından söz edilen ve magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Caner Cindoruk başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Kadın isimli ise televizyon dizisi projesi ardından Sadakatsiz isim dizi projesinin de İspanya'da yayınlanması ile geniş kitleleri kendisine bağlayan ünlü oyuncu Caner Cindoruk, kariyer hayatının en parlak dönemini yaşıyor. İspanya'nın yanı sıra Latin Amerika ülkelerinde de oldukça popülerlik yaşayan Cindoruk, hafızalara Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Volkan karakteri ile kazınmıştı.

Toplamda 2 sezon süren Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinde ünlü oyuncu Caner Cindoruk Volkan karakterine hayat vererek büyük başarılar elde etmişti. Hayranlarının takdirini kazanmayı başaran ünlü oyuncu Sadakatsiz dizisinin final bölümünü yayınlayarak hayranlarını veda etmesi sonrasında tiyatro çalışmalarına dönüş yaptı. Ünlü isim İstanbul ve memleketi Adana'da tiyatro faaliyetleri yaptığını ifade ederken yeni sezon için hayranlarına farklı bir projeyle sürpriz yapabileceğini de anlattı. Ünlü isim henüz bir proje için ne tür anlaşma yaptığını anlatmasa da kendisine gelen bazı teklifleri değerlendirdiğini ifade etti. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk yeni şeyler okuduklarını ve yakında kısa süre içerisinde güzel haberler ile geri dönüş yapacağını anlattı.

Caner Cindoruk Adana Seyhan'daki tiyatro oyununu yönettiğini anlatırken performans sergilediği 2 projenin de komedi işleri olduğunu ifade etti. Ünlü isim kısa süre içerisinde detayları paylaşacağını belirtti ve konu hakkında merak edilenleri yanıtladı. Ünlü isim İstanbul moda sahnesinde komedi performansı ile sevenleriyle buluşacak.

Oyuncu bir dönem kitap yazma çalışmaları da yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Televizyon işleri sebebiyle kitap yazma çalışmalarına yoğunlaşamadığını ifade eden Caner Cindoruk bu işin yoğunluk isteyen bir iş olduğunu da anlatmıştı. Ünlü oyuncu 2018 senesinde basılan 1. kitabı Sessiz Şarkıcı’da tanıştığı sıradışı kişiliklerden ve tanık olduğu olaylardan bahsetmişti. Cindoruk 2. kitap için hikayeler düşünmeye başladığını ifade ederken kendi yazmış olduğu hikayeleri senaryolaştırarak projelere dönüştürme düşüncesinin bulunduğunu da ifade etti.

İkinci yazacağı kitap için hikayeler düşünmeye başladığını ifade eden ünlü oyuncu Caner Cindoruk bu sıralarda tiyatro faaliyetlerine devam ederken kendisine gelen proje tekliflerini de değerlendiriyor. Bunun yanı sıra oyunculuk mesleğinin yanı sıra 2. kitap içinde hazırlık yapan ünlü isim, kendi hikayelerini sinema filmine ve diziye dönüştürme konusunda istekli davranıyor. Kısa süre içerisinde kariyer hayatında farklı bir yönelim sergileyebilmesi mümkün olan ünlü oyuncu Caner Cindoruk bu gelişmeler ile dikkatleri üzerine çekti.

Caner Cindoruk Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

42 yaşında olan ve Adana'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Caner Cindoruk 17 Nisan 1980 doğumludur. Taner ve Münir Can isimli iki kardeşi olan oyuncu ailesinin de kendisini yönlendirmesi ile tiyatroya yönelmiş ve pek çok başarılı çalışmaya imza atmıştır. Caner Cindoruk'un amcası ise tiyatro oyuncusu olan Erdal Cindoruk’tur. 1,85 m boyunda olan Caner Cindoruk, Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Volkan karakteri ile hafızalara kazınmıştır.

Ünlü oyuncunun babası iki defa Orhan Kemal Öykü ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk olurken annesinin ismi ise Müşerref Cindoruk’tur. Yeni projesi ile merak konusu olan ünlü isim, 2. kitabı için çalışmalar yaptığını da anlattı.