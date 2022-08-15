Okullar Ne Zaman Açılacak 2022, Yaz Tatili Ne Zaman Hangi Gün Bitiyor?

Son günlerde milyonlarca ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi okulların açılacağı tarih hakkında araştırma yapıyor ve konu hakkında detayları merak ediyor. Peki 2022-2023 eğitim öğretim takvimi açıklandı mı, okullar ne zaman hangi tarihte açılacak? Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi ile netlik kazandı ve merak edilen soruların yanıtları öğrenildi.

Gündemde milyonlarca öğrenci “Okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtını aradı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim takvimi gündemde yer aldı. Yayınlanan takvim ile birlikte ara tatil ile yaz tatilleri ile birlikte okulların açılacağı tarih de dikkat çekti. Söz konusu takvime göre 23 Ocak ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatillerini yapacakları bilgisine ulaşıldı.

Konu hakkında elde edilen bilgilere göre 12 Eylül 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre öğrenciler toplamda 87 gün boyunca yaz tatili geçirecek. Öğrenciler yaz tatilinin ilk ayını geride bırakmak için hazırlıklarını yaparken yaklaşık bir ay daha tatil süresi devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2022-2023 eğitim öğretim yılı hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve öğretim yılının 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacağı bilgisini paylaştı. Bunun yanı sıra 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan okullar 16 Haziran 2023 tarihinde ise sona erecek. Yarıyıl tatili ise 2022 2023 eğitim öğretim yılında 23 Ocak ile 3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 14 ile 18 Kasım 2022 tarihleri arasında 1. ara tatil yapılacak ve 2. ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihler arasında gerçekleşecek. 21 Haziran tarihinde ise 2 ara tatil dönemi başlayacak ve bu ara tatil dönemi Ramazan Bayramı tatili ile birleşerek daha uzun süre geçirilecek.

Okullar ne zaman kapanacak 2022, Okullar hangi tarihte kapanacak?

12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan okullar yayınlanan takvime göre 16 Haziran 2023 tarihinde ise bitecek.

Üniversiteler hangi gün başlayacak, Üniversiteler ne zaman hangi tarihte açılacak?

Yaz tatilinin sonuna gelinirken 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik takvim yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığı günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Okulların ilk gününün hangi tarihi denk geldiğini merak eden milyonlarca öğrenci üniversitelerin hangi gün ve hangi tarihte açılacağını merak etti. “Peki Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?”

Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında bu sene Hhnüz bir tarih duyurusu gerçekleşmedi fakat 2021 senesinde üniversitelerin 13 Eylül tarihinde açıldığı hatırlatıldı. Üniversitelerin 2022-2023 döneminde Eylül ayı sonu ve ekim ayı başına doğru açılacağı bekleniyor.

Üniversitelerin yayınlanan akademik takvimine göre üniversite açılış tarihlerinin farklılık göstereceği ve her üniversitenin farklı bir tarihte açılacağı biliniyor. Bunun yanı sıra Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında pek çok üniversitenin eğitim sürecine başlayacağı gününde yorumlar gerçekleşti. YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması ile beraber 2022-2023 üniversitelerin açılacağı tarihte merak konusu oldu. 15 Ağustos tarihinde YKS tercih sonuçları açıklanmış ve merak ve içerisinde beklenen veriler elde edilmiştir.