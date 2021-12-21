Şahan Gökbakar'a Flaş Recep İvedik Teklifi

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar 2008 senesinde başladığı Recep İvedik isimli film serisinde bugüne kadar toplamda 6 film çekmiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Filmler çok sayıda seyirci kitlesinden eleştiri toplamış ancak geniş bir hayran kitlesi de oluşmuştu. Daha sonra Şahan Gökbakar 2008 ile 2019 seneleri arasında ise çok önemli izlenme sayıları elde eden filmleri imzasını atmış ve ilgileri üzerine çekmişti.

Ünlü komedyen hakkında edinilen son bilgilere göre Şahan Gökbakar'a çok önemli bir teklifin geldiği öğrenildi. Sizler için Recep İvedik karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'a gelen teklif hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimiz zamanda yazdık.

Ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddialara göre Amerika'nın ünlü yapım firması olan Disney’in dijital platformu adına Şahan Gökbakar ile görüşmelerin gerçekleştiği belirtildi. Gazeteci Birsen Altuntaş önemli bir haber yayınladı ve tıpkı Netfix gibi Türkiye pazarına girmek için görüşmeleri devam eden Disney Plus platformu adına ünlü oyuncu Şahan Gökbakar ile beraber yeni Recep İvedik filmlerinin yapılması konusunda anlaşmalar yapıldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Teklifin detayları ise henüz ortaya çıkmadı ancak iddiaların doğru olması halinde seyirci kitlesini oldukça mutlu edecek olan bu durum merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş yayınlamış olduğu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve Şahan Gökbakar'ın yeni bir Recep İvedik filmi çekip çekmeyeceği tartışma konusu haline geldi. Disney Plus ekipleri Fox Tv üzerinden çalışmaları yürüttü ve iddialara göre ünlü komedyen Şahan Gökbakar ile görüşmeler gerçekleştirildi. Merak edilen konu hakkında detaylı bilgilere kısa zaman içerisinde ulaşılacağı ve yeni bilgilerin öğreneceği tahmin ediliyor. Sosyal medya hesabı ile de dikkat çeken Gökbakar, yapacağı açıklama ile dört gözle bekleniyor.