Borsada Yükselme Görüldü

Borsa İstanbul'un BİST 100 endeksi ilk yarıda %1,24 artışla 2. 481,63 puana yükseldi. Önceki kapanış saat 13:00'da fiyatına göre 30,36 puan artarak 2. 481,63'e yükseldi.

Toplam işlem hacmi ise 13,6 milyar lira oldu.

Yılın ilk yarısında:

Bankacılık endeksi yüzde 1,59,

Holding endeksi yüzde 1,32 arttı.

Sanayi endeksinde en büyük artış %5,22 artışla inşaat, en büyük kaybeden ise %0,52 düşüşle bilgisayar bilimi oldu.

Analistlere göre, ABD öğleden sonra inşaat izinlerini ve evde başlama tarihlerini takip edecek veriler teknik olarak 2. 0 puan. Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin resesyon endişelerini tekrar gündeme getirdiğini belirterek, Borsa İstanbul'un ise yurt dışı borsalardan pozitif ayrıştığını ifade etti. BIST 100 endeksi 2.440 puanı destek konumunda ve 2. 90 seviyesi direnç konumunda olduğu bildirildi.



