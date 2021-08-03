Camdaki Kız’ın Çekimlere Başlayacağı Tarih Belli Oldu!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi oyuncuların başarılı performansı ve senaryosu ile geçtiğimiz sezona damgasını vurmuş ve bölümleri ile adından söz ettirmişti. Oldukça önemli bir noktada sezon finali kararı alan dizi, gelecek sezonda yaşanacak olayları ile seyirci kitlesini merak içerisinde bırakmıştı.

Ünlü oyuncu Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakteri izleyici kitlesinden beğeni toplarken yeni sezonun da başlaması için seyirciler sabırsızlanıyor. Pek çok sorular yeni sezonda son bulacak ve yanıtlar öğrenilecek. Camdaki Kız isimli başarılı televizyon dizisi hakkında yeni gelişmeler öğrenildi ve projenin çekimlerinin başlayacağı tarih hakkında bilgi sahibi olundu.

Dizide Muzo karakterine hayat veren başarılı oyuncu Enis Arıkan, Camdaki Kız hakkında yeni gelişmeleri dizi hayranlarına bilirdi. Ünlü oyuncu yaz tatilini Çeşme'de geçirmiş ve kısa süreliğine İstanbul'a gelmişti. İstanbul'a gelmesi ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve başarılı dizi Camdaki Kız hakkında paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu Enis Arıkan önemli bilgileri iletti.

Başarılı oyuncu Enis Arıkan, gazeteciler ile yapmış olduğu röportajında Camdaki Kız dizisi hakkında güzel haberi verdi ve yeni sezon çekimlerine başlanacak olan tarihi açıkladı. 10 Ağustos gibi çekimlere başlayacaklarını ifade eden Enes Arıkan merak edilen konuları cevapları.

Camdaki Kız bir sezonuna çarpıcı bir şekilde veda etmiş ve Nalan ile Sedat'ın düğünü dizinin son bölümüne adeta damgasını vurmuştu. Nalan karakteri annesi tarafından senelerce namusuna sahip çıkması gerektiği dikte edilerek büyümüş ve katı kurallar ile günlerini geçirmişti. Evliliğin ilk gecesinde ise korkudan annesine sığınanlar Nalan, kapının yüzüne kapatılması ile yere çöküp ağlamaya başlamıştı.

Hikayede kilit noktası olan Hayri karakteri ise 1. sezonun son sahnesinde ortaya çıkmış ve merak konusu olmuştu.