Cumhurbaşkanı Faizsiz Kredi Kampanyası Duyurusu Yapıldı, 80 bin TL Faizsiz Kredi Verilecek

Faizsiz kredi verecek bankalar duyuru yaptı. Bu bankalardan kredi alacak kişiler, faizsiz kredi alacakları bankalardan işlem yaparken, faiz yerine kar payı oranı ile kredi alacaklardır. Kar payı oranları faiz yerine geçecektir. Yapılacak açıklama ile birlikte, kredi başvuru detayları da belli oldu. İşte detaylar...

Bankalardan kullanacağınız olan kredilerde 80 bin TL'ye kadar faizsiz kredi işlemleri yapılmaktadır. Bu kredileri sadece katılım bankaları üzerinden alabilirsiniz. Çünkü özel bankalar ve kamu bankalarda yapacağınız kredi başvurularında onay almanız durumunda sizlere bankanın belirlediği faiz oranı ile krediler verilecektir. Eğer bu kredi faizlerinin haram olduğunu düşünüyorsanız ve ben helal kredi almak istiyorum diyorsanız katılım bankaları üzerinden 80.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ülkemizde 6 adet Katılım Bankası bulunmaktadır. 3 kamu ve 3 özel Katılım Bankası olarak hizmet veren bankalar her müşteriye aynı şartlar ve politikalar üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. Sizlerde eğer banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız vereceğimiz bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusunda hemen işlem yaparak yapabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 80 bin TL faizsiz kredi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası kamu katılım bankası olarak hizmet veriyor. Bu bankadan 80 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız, Ziraat Bankası politikalarına göre onay alacaksınız. Bunun için emekli olmanız veya çalışan olmanız durumunda en az 6 aylık sigortanızın olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan emeklilerin bilmesi gereken bir diğer şart ise maaşlarını Ziraat katılım Bankası'na taşımış olmaları gerekmektedir. Ziraat Katılım Bankası şubelerinden yapılacak ihtiyaç kredilerinde hiçbir şekilde faiz oranı uygulanmaz. Banka verdiği krediler de sizlere kar payı uygulayacak ve bu faiz yerine geçmeyecektir. Bunun için bankadan helal kredi alabiliyorsunuz.

Albaraka Türk Katılım Bankası 80 bin TL faizsiz kredi başvurusu

Tercih edilen bankalar arasında Albaraka Türk Katılım Bankası da vardır. Bu banka ihtiyaç kredilerinde sizin ihtiyacınıza göre hangi kredi talebiniz varsa ona göre işlem yapılacaktır. Örneğin, tadilat için kredi başvurusu yapacaksınız tadilat finansmanı kredisine başvuru yapmanız gerekiyor. Evlilik için evlenme kredisi, tatil için de tatil kredilerine başvuru yapılıyor. Özellikle Hac ve umre ziyaretleri yapacak olan kişiler gidiş geliş ücretlerine ve orada yapacakları harcamalar için de bu bankadan faizsiz helal kredi alabilmektedirler. 80 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak için size en yakın Albaraka Türk katılım Bankası'na gitmeniz yeterlidir.

Türkiye Finans Katılım Bankası 80 bin TL faizsiz kredi başvurusu.

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden de 80 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka sizlere uygun kar payı oranları sunar. 36 ay vadeye kadar, 3 ay ertelemeli olarak verilen 80.000 TL ihtiyaç kredisi için size en yakın Türkiye Finans Katılım Bankası şubesine gitmeniz yeterlidir. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere uygun olarak hemen işlem yapacaktır. Türkiye Finans Katılım Bankası ihtiyaç kredilerinde olduğu gibi ayrıca konut ve taşıt kredilerinde de sizlere işlem yapacak bir banka olmaktadır. Yaptığı tüm işlemlerde faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapıyor.