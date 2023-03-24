Üniversiteler Ne Zaman Ve Hangi Tarihte Açılacak? Erdoğan Son Kararı Açıkladı!

Gündemde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçirip geçilmeyeceği konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilen sorulara yanıt verdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önemli bir açıklama yapmış ve bahar döneminde üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini ifade etmişti. Bu duruma sebep olarak depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirildiği bilgisi açıklanmıştı. Nisan ayında bu kararın tekrardan değerlendirileceği ifade edilmiş ve daha sonra alınan kararlar merak konusu olmuştu. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merak edilenleri yanıtlayarak üniversitelerin son durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitelerde Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrasında eğitime ara verilmiş ve yüz yüze eğitim ertelenmişti. Depremzedeler üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sonrasında KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar nisan ayında bu kararın tekrardan gözden geçirileceğine vurguda bulunmuştu. Üniversitelerdeki son durum hakkında son dakika açıklamasında bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemde yer alarak isimlerinden söz ettirdi. Sizler için haberimizin devamında bir süredir merakla beklenen konu üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ve nisan ayında üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Nisan ayında üniversitelerin yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği hakkında açıklamalar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şartların elverişli olması halinde yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini ifade etti. Uzun bir süre olmasa da biraz daha online eğitim sistemi ile devam edeceklerini açıklayan Erdoğan yurtların iş gördüğünü söyledi.

Nisan ayında alınacak olan karar hakkında YÖK Başkanı Erol Özvar yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmaların tamamlandığını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir talimat gelmesi durumunda üniversitelerde önümüzdeki ay yüz yüze ve hibrit eğitime geçirebileceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.