Vakıfbank ve Halkbank 120 Ay Vadeye Kadar Kredi Verecek, Son Dakika Başvuru Yapılıyor 

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Uygun faiz oranları ile 120 ay vadeye kadar kredi ödemesi yapılacak.

Son dakika kampanyası duyurusu yapıldı. Uygun faiz oranları ile Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 120 ay vadeye kadar konut kredisi alabileceksiniz. Banka ev sahibi olmak isteyen TC vatandaşı olan kişilere uygun ve masrafsız konut kredisi vereceğini açıkladı. Uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde diğer bankalarda olmayan 90 gün erteleme imkanı sunulacaktır. Halkbank ve Vakıfbank maaş müşterisi olan kişilere ve sıfır ev alacak kişilere düşük faizlerle konut kredisi verecektir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru şartları nedir ?

Vakıfbank Halkbank üzerinden konut kredisi kullanacak olan müşteriler 120 ay vadeye kadar bu bankadan konut kredisi alabilecekler. 2 bankada yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte konut kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin Kredi notu düşük olsa bile almış oldukları evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar kredi onayı vereceğini duyurdu. Vakıfbank ve Halk bank şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunabilir Kredi sonucunu aynı gün içerisinde öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda da düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Acil paraya ihtiyacı olan müşteriler bu iki banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeye kadar 50 bin TL kredi kullanabilirler.

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler 120 ay vadeli konut kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderken kimlik gelir belgesi ve alacakları evin tapu belgeleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilirler. Düşük faizli kredi kampanyası 500 bin TL'ye kadar verilmektedir.