Camdaki Kız Nalan, Hayri'den Uzun Olmamak için Topuklu Giymedi!

Üçüncü yeni sezonu ile yayın hayatına devam eden Camdaki Kız dizisi Kanal D'nin en başarılı dizi projeleri arasında yer alıyor. Seyirci grubunun her yeni haftada merak ve heyecan içerisinde takip ettiği Camdaki Kız dizisi sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiriyor. Proje gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak ekranlarda yer alıyor ve güzel oyuncu Burcu Biricik Nalan isimli karakteri canlandırıyor. Burcu Biricik partneri Feyyaz Şerifoğlu ile başladığı dizi senaryosuna hikaye gereği Cihangir Ceyhan ile partner olarak devam ediyor.

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinin senaryosuna göre Nalan karakteri Sedat ile yapmış olduğu evlilikte mutsuz bir hayat yaşamış ve daha sonra evlerinde şoför olan Hayri ile yakınlaşmıştı. Romanı okuyanlar Nalan ile Hayri'nin yakınlaştığını ve çiftin daha sonra bambaşka bir hayat yaşadığını biliyor. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu, OGM Pictures imzalı olan dizi hikayesini yazmış ve ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne sermişti. Bunun yanı sıra dizinin 3. sezonunda dikkat çeken bir diğer nokta ise Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakterinin ayakkabıları oldu.

Güzel oyuncu Burcu Biricik canlandırdığı Nalan karakteri ile dizinin yeni bölümünde farklı bir ayakkabı seçiminde bulundu ve bu durum projenin izleyici grubu tarafından dikkat çekti. Annesinin travmatik durumu sebebiyle baskıcı bir şekilde büyütülen ve saygın bir ailenin kızı olan Nalan ünlü olması sebebiyle de prenses gibi algılanıyor. Diğer taraftan kimsenin bilmediği ve beklemediği bir şekilde içine travmalar yaşıyor ve zamanla bu travmalar açığa çıkıyor.

Dizinin bir diğer öne çıkan özelliği de prenses gibi narin bir kadın olan Nalan karakterinin kıyafet seçimi ve ayakkabıları oldu. Burcu Biricik tüm zarafetini kullanarak Nalan karakterini başarılı bir şekilde canlandırıyor ve tercih ettiği kıyafetleriyle de beğeni topluyor. Dizi birkaç hafta önce yeni sezonuna başlamış ve Nalan ile Hayri arasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Yeni bölümde ise Nalan karakteri ilk iki sezonun aksine topuklu olmayan bir ayakkabı giydi ve babet seçimi ile adından söz ettirdi. Nalan daha önce evde olduğu sırada bile topuklu ayakkabı giyiyor ve merdivenlerden prenses edası ile iniyordu. Diğer taraftan yeni sezonda Nalan karakteri özel bir davet dışında genel olarak babet tercih etti ve topuksuz ayakkabı giydi.

Seyirci kitlesi ise Nalan karakterinin yapmış olduğu ayakkabı değişikliği ile ilgili bazı tahminlerde bulundu ve bu durumun Feyyaz Şerifoğlu ile Cihangir Ceyhan'ın arasında bulunan boy farkı sebebiyle yaşandığını düşündü. Camdaki Kız dizisinde Sedat ile evli olan Nalan Hayri ile yakınlaşması sonrasında topuksuz ayakkabı giymeye başladı ve aradaki boy farkını bu şekilde kapatmaya çalıştı. Yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun boyunun 1.85 cm olduğu öğrenilirken Cihangir Ceyhan'ın boyunun 1.77 ve Burcu Biricik'in boyunun 1.70 olduğu biliniyor.