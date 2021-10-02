Camdaki Kız Nalan Gerçekleri Ne Zaman Öğrenecek?

Kanal D ekranlarında ikinci sezonu ile seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi beğeni toplamaya devam ediyor. İlk sezonda olduğu gibi Nur Sürer tarafından hayat verilen Feride karakteri sosyal medyada konuşuluyor ve izleyicileri etkisi altına alıyor. Nalan karakterini canlandıran Burcu Birecik de gerçekçi oyunculuğu ile adından söz ettirmekte.

Dizi son olarak 13. bölümünü ekranlara getirdi ve Kanal D'nin en iyi yapımları arasında gösterildi. Projenin son bölümünde 2 haneli reyting oranlarına yaklaşılması yapımın başarısının kanıtı oldu ve detaylar merak edildi. 7 Ekim perşembe akşamında 14. yeni bölümünü seyirci karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik’in başrollerinde bulunduğu dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha dahil olmuştu.

Yetenekli oyuncu Cihangir Ceyhan, Camdaki Kız dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuş ve Hayri karakteri ile seyirci karşısına çıkmıştı. Sergilediği oyunculuk performansı ile dizi hayranlarını etkisi altına alan Cihangir Ceyhan, projenin gidişatında önemli bir rol üstleniyor. Yeni bölümde Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan karakterini de gerçekleri öğrenmeye başlaması beklenmekte ve konu hakkında araştırmalar yapılmakta.

Nur Sürer'in canlandırdığı Feride kızını zorlamaya başlayacak fakat gelişmeler ilerledikçe Nalan gerçekler ile baş başa kalma durumuna gelecek. Yeni bölümünü Perşembe akşamında Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkaracak olan Camdaki Kız isimli başarılı yapım izleyici kitlesinin gözdesi olmaya devam ediyor. Yeni fragman 1.5 milyondan fazla görüntülemeyi kısa süre içerisinde elde etti ve sonuç dikkat çekici oldu.

Camdaki Kız dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı YouTube ortamında kısa süre içerisinde 1.5 milyondan daha fazla görüntülenmeye oldukça kısa bir süre içerisinde ulaştı. Elde edilen bu başarı dikkat çeken bir gelişme olurken dizi sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor.