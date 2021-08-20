Camdaki Kız Hayri Kim? Camdaki Kız Hayri Karakteri Kim Oynuyor?

Geçtiğimiz sezonda Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi tüm izleyici kitlesini ekrana kilitlemiştim. Dizinin hayranları projenin ikinci sezonu için de meraklı bekleyişi sürdürürken hasretin kısa zaman içerisinde sona ereceği öğrenildi. Projenin ikinci sezon çekimlerine başlanıldığı bilgisine ulaşıldı ve dikkat çeken bir detay da yer aldı. Milyonlarca izleyicinin merak ettiği Hayri tartışması ile ilgili yeni bir iddia öne sürüldü.

Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun partner olduğu dizinin 1. sezonunun final bölümünde Sedat ile Nalan'ın düğünü bölüme damgasını vurmuş ve proje sosyal medyada da çok konuşulanlar arasına girmişti. Düğün sonrasında ise Nalan gerdek gecesinden çok korkmuş ve annesine sığınmak istemişti. Fakat annesi ise Nalan’a yardım etmemiş ve kapıyı yüzüne kapatmıştı. Daha sonra yaşadığı şokun etkisiyle ve üzüntüsü ile yıkılan Nâlân’a Hayri isimli bir otel görevlisi yardım için el uzatmıştı.

Hayri karakterinin dizinin ikinci sezonunda yön verecek bir karakter olduğu biliniyor ve yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan'ın aşık olacağı yeni adamın Hayri karakteri olduğu hakkında yorumlar yapılıyor. Otel görevlisi olan Hayri uğruna zengin hayatından vazgeçerek kuma hayatı yaşamaya razı olacak olan Nalan yeni bölümler ile de adından söz ettirecek

Camdaki Kız dizisinde Hayri'yi canlandıracak ismin kim olduğu hakkında devam eden belirsizlikler arasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu Cihangir Ceyhan’a uzun bir süre önce Hayri karakterine hayat vermesi için teklif götürülmüş ve yanıt merak konusu olmuştu. İddialara göre ünlü oyuncu Camdaki Kız kadrosunda yer almaya kabul etti ve Hayri olarak dizide boy göstermek istedi. Yetenekli oyuncu Cihangir Ceyhan son olarak Alev Alev dizisinde sergilemiş olduğu oyunculuk performansıyla adından söz ettirmişti.