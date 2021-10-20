Camdaki Kız Feride Cana'nın Boğazını Sıkıyor!

Perşembe akşamlarının en başarılı dizileri arasında yer alan Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Üst üste birincilikler elde eden ve çok iyi bir reyting oranlarına ulaşan proje, başarısı ile de rakiplerini kıskandırmakta. Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar gibi iki başarılı rakip ile mücadele halinde olan Kanal D dizisi, yeni bölümü ile ilgi çekecek.

Tıpkı birinci sezonu gibi 2. sezonunda da yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve güzel bir başlangıç yapan Camdaki Kız isimli dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sezonun en sevilen yapımlar arasında gösteriliyor. Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik isimli iki başarılı oyuncunun başrollerinde yer aldığı dizi, yeni bölümü ile önemli gelişmeleri gösterecek.

Projenin yeni bölümünde bu kez Sedat çok zor bir durumda kalacak ne onu bekleyen sürpriz dizide bazı değişiklikler yaşanmasına yol açacak. Feride'nin kızı olan ve Burcu Biricik tarafından hayat verilen Nalan ile evlenen Sedat, Cana'dan vazgeçememesi sebebi ile zor durumda kalacak. Cana'nın eşi Alp’in kendisine karşı yapmış olduğu hamleler de Sedat karakterini sıkıştıracak ve Sedat'ın nasıl bir çözüm yolu bulacağı merak konusu olacak.

Nalan'ın annesi olan Feride ise sonunda bu duruma el atarak dizide art arda heyecanlı gelişmeler yaşanmasını sağlayacak. Yasak aşk yaşayan ikiliyi takip eden Feride, Cana’yı sıkıştırıp tehdit etmeye başlayacak ve izleyici kitlesi ekranlara kilitlenecek.

Feride'nin hareketlerinin tahmin edilemez olması ve fragmanda Feride'nin Cana'nın boğazını sıkması izleyicilerin ilgisini çekti. Diğer taraftan dizi hayranları projenin odak noktasının Nalan olması gerektiğini düşünüyor ve konu hakkında önemli paylaşımlar yapılıyor. Tüm aile önemli bir davette bir sürpriz ile karşılaşacak ve Sedat içinde bulunduğu durum ile tepki toplayacak.