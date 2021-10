Toksik İlişki Nedir, Nasıl Anlaşılır?

Toksik ilişki, çiftlerin sıklıkla karşılaştığı bir durum olurken uzun bir süre fark edilmeyebilir bir hal de alabilir. Diğer taraftan fark edilse bile bir tarafın bir şey yapamadığı bir ilişki türü olan toksik ilişki hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki toksik ilişki nedir, töksik ilişki özellikleri nelerdi? Çiftlerden her ikisinin ya da birinin maruz kaldığı çeşitli duygusal, fiziksel ve zihinsel etkenlere bağlı olarak karşılaşılan bu ilişki türü son zamanlarda pek çok kişinin karşılaştığı bir durum haline gelmiştir.

Kişinin hayatında zorlayıcı bir süreç yaşamasına sebep olan toksik ilişki, en sık karşılaşılan ve en zor ilişki türleri arasında bulunur. Genel olarak çiftlerden bir tarafı duygusal ve bazı zamanlarda fiziksel olarak da zorlayan “Toksik ilişki nasıl bitirilir?” şeklinde sorular araştırma konusu olmuştur. Peki toksik ilişkiden nasıl kurtulunur, toksik ilişkiden kurtulma yolları nelerdir?

Bu ilişki türü kişiyi zihinsel, fiziksel ve duygusal açıdan zorlar ve yaşamı depresif bir hale getirir. Tarafların birbirinden uzaklaşmasına neden olabilen bu ilişki türü, çiftlerin birbirlerini çok sevmesine rağmen düşüncelerin, hayat görüşlerinin ve değerlerin zıt olması sebebi ile sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu ilişki türünde çiftler birbirinden asla kopamaz ve iki taraf da birbirlerine zarar vermeye devam eder. Bu durumda her iki taraf için de iyi sonuçlar meydana gelmez ve zorlu bir süreç yaşanır.

Toksik ilişki içerisinde olunduğu zaman çiftlerden her ikisi ya da biri pasif agresif davranışlarda bulunuyorsa, ilişki içerisinde küçümseyici ifadeler sıklıkla kullanılıyorsa, her harekette karşı taraftan izin alma gereği duyuluyorsa, sosyal çevreden soyutlanma boyutuna ulaşıldı ise günlük hayatta depresif ve yorgun hissediliyorsa, ilişki her an bitebilirmiş gibi hissediliyorsa bu maddeler ilişkinin toksik olduğunu gösterebilmektedir. Çözüm olarak ise bir uzmandan tardım alınması tavsiye edilir ve çift olarak bu durum çözülebilir.