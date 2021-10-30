Camdaki Kız Dizisinde Ayrılık Rüzgarı Esti

Usta oyuncuları ile dikkat çeken Camdaki Kız dizisi Perşembe aksamlarının bir numaralı yapımı olarak ekranlara getirilmeye devam ediyor. Oldukça etkili hikayesi ile de adından söz ettiren ve yüksek reyting oranları elde eden başarılı yapım, bugüne kadar 17. bölümünü izleyici karşısına çıkarmıştı. Dizi hayranları tarafından her sahnesi büyük bir dikkat ile takip edilen proje yeni bölümü ile de merak konusu oldu.

Dizinin 18. yeni bölümünde Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan Camdaki Kız projesinde dikkat çekici bir ayrılık yaşanacak ve bu durum sonraki bölümleri de etkisi altına alacak ve dikkat içerisine takip edilecek. Aile içerisinde Sedat karakterinin hisselerini Cavit’e satma kararı büyük bir çatlak oluşmasına sebep olarak görülecek.

Feyyaz Şerifoğlu tarafından hayat verilen Sedat karakterinin almış olduğu karar ardından Rafet bey ise olayların daha da büyümesine neden olacak. Sedat ile birlikte Selen karakterinin de evden ayrılmak istemesi pek çok gelişmeyi beraberinde sürükleyerek. Koroğlu ailesi yeni bölümde iki ayrılık ile mücadele etmeye çalışacak ve Feride karakteri yaşanan bu zor durum karşısında harekete geçecek.

Kanal tarafından Camdaki Kız dizisinin 18. yeni bölümünden 2. fragmanı yayınlandı ve gösterilen sahneler ilgi ile takip edildi. Fragmanlarda çok heyecanlı sahnelerin izleyicileri beklediği görüldü ve Perşembe akşamı iple çekildi. Her zamanki gibi pek çok izleyiciyi şaşırtacak detaylarla dolu olan Kanal D dizisi Camdaki Kız, iki haftadır AB kategorisinde 2 haneli reyting oranları elde etmekteydi.

Sedat karakterinin ortadan kaybolması ve ailelerin karşı karşıya gelmesi yeni bölüme damga vuracak ve Rafet bey bugüne kadar yaptıklarını düşünecek. Celal ile babası arasında da bir fikir ayrılığı yaşandığı kanal tarafından yayınlanan fragmanda görülüyor. Sedat ile Selen karakterlerinin evden ayrılması Koroğlu ailesinde bir yıkım yaşandığını da gözler önüne sermekte.