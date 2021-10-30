Arka Sokaklar Bir Engele Takıldı

Arka Sokaklar isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarında yeni bölümlerini seyirci karşısına çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar ekranlara getirilen bölümleri ile tüm kişiler kategorisinde büyük başarı elde eden yapım, seyirci kitlesinin de favorisi haline geldi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de ilgi toplamaya devam ediyor. Uzun soluklu yapımın 16. yeni sezonu ile ekranlarda yer almayı sürdürmesi ise dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Fakat son haftada bir farklılık yaşandı ve dizinin 29 Ekim Cuma akşamında izleyici karşısına çıkarttığı dizi sonuçları hayal kırıklığına uğrattı. Tüm kişiler kategorisinde reyting oranlarının ilk sıralarında dizinin son bölümünün bulunmaması beklenen bir durum değildi. Günün birincisi ise Esra Erol tarafından sunulan, ATV ekranlarında yayınlanan ve insan hikayelerinin anlatıldığı program oldu. Esra Erol'un elde ettiği bu başarı ATV'yi mutlu etti fakat sonuçlar Arka Sokaklar için ise bir kayıp oldu.

ABC1 ve AB kategorilerinde son bölümü ile ortalama reyting sonuçları elde eden Arka Sokaklar önceki haftalar gibi tüm kişiler kategorisinde birinci olmayı başaramadı. Birinci Esra Erol'un programı seçilirken Arka Sokaklar da günü ikincilikle bitirerek adından söz ettirdi. Dizi ekibi Esra Erol'un yaptığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve sonraki haftada yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Projenin 5 Kasım cuma akşamında da 602. yeni bölümünü seyirci karşısına çıkaracağı bilinmekte.

Dizinin yeni bölümünde aksiyon dolu sahneler dizi hayranlarını bekliyor ve o sahnelerin beğenip verilmeyeceği merak ediliyor. Diğer taraftan Cemal'in gerçekten suçlu olup olmadığı da tartışma konusu haline geldi. Darp ve cinsel istismar ile suçlanan Cemal'in sorguya alınması dizinin yeni bölümüne damga vuracak ve oyuncular ile birlikte dizi hayranları da durumu şaşkınlık ile izleyecek.