Çamaşır Nasıl Yıkanır?

Kıyafetleri güzel ve tertemiz bir şekilde saklayabilmek için yapılması gereken ilk şey onların düzgünce nasıl yıkanabileceğini öğrenmek olacaktır. Hatalı gruplama yapmaktan kaçınılması gerekir ve kumaş türüne de dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir. Örnek olarak havluları sentetik giysilerle karıştırmamak gerekmektedir ve tüylü polar kıyafetlerin de ayrı yıkanması önerilir.

Kıyafet üzerinde oluşan lekeleri de yanlış yöntemler kullanarak çıkarmak bir facia ile sonuçlanabilir. Örneğin giysi üzerinde oluşan lekeleri çılgınca çitileme gibi bir alışkanlığa sahip olmak kumaş üzerinde delik oluşmasına sebebiyet verecektir. Nazik bir şekilde kıyafetlerin yıkanmaları ve lekeleri yanlış yöntemlerle çıkarmaktan kaçınılması gerekmektedir. Lekenin üzerine beyaz bir kumaş koyup ıslanmasına izin vermek delikleri engellemenin en iyi yolu olacaktır.

Çok fazla çamaşır deterjanı kullanmak da çamaşırların yıkanması sırasında kaçınılması gereken bir durumdur. Çok fazla köpük oluşmasına ve Bu durumun sonucu olarak kirlerin gömlek yakası gibi bölgelerde birikmesine neden olabilir. Bir diğer nokta ise kıyafetlerin fermuarlarına dikkat etmek olacaktır. Kıyafetler yıkanmadan önce fermuarları çekilmeli aksi takdirde çekilmeyen fermuarların dişleri makinede bulunan diğer kıyafetlere zarar verecektir.

Yıkama sırasında çok fazla çamaşır suyu kullanmaktan da kaçınılması gerekir. Bu işlem kumaşların kolay bir şekilde yırtılmasına ve dayanıklılıklarının azalmasına neden olur. Bu sebeple iç çamaşırları kaynatmakta fayda görülecektir. Bir kaç damla limon suyu ve büyük bir tencere ile yapılabilir.

Yıkanacak olan gömleklerin düğmelerini açmayı da kesinlikle unutmamak gerekmektedir. Düğmeleri iliklemek korkunç sonuçlara yol açabilir ve düğmeler kıyafetten düşebilir. Bikini ve mayo gibi giysileri de kesinlikle çamaşır makinesinde yıkamak gerekmektedir. Bu giysileri soğuk suda elle yıkamak tavsiye edilir. Yıkama sırasında çok fazla çamaşır yıkamak da makineye zarar verebilir o sebeple çamaşır makinesini fazla doldurmaktan kaçınılmalıdır ve makineye zarar gelmesini engellemek için dikkat edilmelidir.