Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Müjde! Bütün Kadınlara 2 Ayda Bir 1000 TL

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekli şartları sağlayan kadınlara maddi destekte bulunma kapsamında nakit yardımını ilan etti. Bütün kadınlara iki ayda bir 1000 TL verileceği açıklandı. Peki şartlar ne? İşte detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik krizin ülkemizde de hissedilir olmasından kaynaklı ihtiyaç sahibi ailelere destekler sürüyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı enerji, gıda, okul yardımı gibi birçok konuda desteklerini vermeye devam ediyor. Öte taraftan Bakanlık kadınlar için nakit para desteğinde de bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Müjde!

Günümüz ekonomik şartlarına baktığımız zaman yüksek enflasyon ile mücadele dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Hatta bazı gelişmiş ülkelerde resesyon riskinin arttığını ifade edebiliyoruz. Bu bağlamda ABD son aylarda sürekli politika faizinde artış yaptı. Avrupa Merkez Bankası da geçtiğimiz hafta aynı şekilde faiz artışına gitti. Avrupa Birliği’ nin kurucu ülkelerinden olan ve dünyanın en iyi ekonomisine sahip olan Almanya’ da dahi resesyon riskinin olduğunu ifade edebiliriz.

Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz somut olarak şimdi daha anlaşılır bir hale geldi. Dolayısı ile ülkemizde de hem küresel piyasalarda yaşanan ekonomik kriz hem de enflasyon ile mücadele devam ettiğinden dolayı piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Sektörel olarak her gün ürünlere zam geliyor. Bu gıda, akaryakıt, giyim ve daha birçok üründe kendini gösteriyor.

Türkiye yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında normalde yılda bir defa memur, emekli ve asgari ücrete zam yaparken 2022 yılında hem ocak hem de temmuz ayında zam yaptı. Bunun ardından emekli promosyon ödemeleri için bankalar birbirleri ile yarışa girdi. Her ay bankalar rakam güncellemesi yaptı. Dolayısı ile emekli maaşını taşımak isteyen vatandaşlar gerekli şartlarını yerine getirerek kampanyalardan yararlandı. Özel bankaların 2.500 TL ile başlattıkları emekli promosyon ödemesi yarışın kızışması ile 10 bin TL’ nin üzerine çıktı. Hatta kamu bankalarının sürece dahil olması kampanyanın sınırlarının genişletildiğini ifade edebiliriz.

Bütün Kadınlara 2 Ayda Bir 1000 TL!

Hem küresel piyasalarda yaşananlar hem de Türkiye’ de yaşananları kısaca değerlendirdik. Böylesi bir ortamda ihtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çeşitli desteklerde bulunarak yardım ediyor. Bu destekler eğitim, giyim, gıda, faturaları kapsamak şeklinde değişiklikler barındırıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekli şartların sağlanması durumunda bütün kadınlara 2 ayda 1 olacak şekilde 1000 TL destek vereceklerini açıkladı. Son zamanlarda yapılan maddi destekler içinde en dikkat çekeni kadınlara verilen maddi destek olduğunu ifade edebiliriz. Belli şartlara ve dar gelire sahip kadınların devletten 2 ayda bir olacak biçimde 1000 TL destek alınacağı belirtildi.

Peki kadınlara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın nakit para şeklinde destek verdiği bu destekten kimler yararlanabilir diye sorduğumuz zaman: 3294 sayılı kanun dahilinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, evde sosyal güvencesi olan birinin olmaması ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar olması gerekmektedir.

Başvuru e- devlet üzerinden yapılmaktadır. Gerekli şartlara sahip olan kişiler PTT’ den ödemelerini alacak. Ayrıca başvuru için TC Kimlik Kartı nın olması yeterli olacaktır. Ödemeler 2 ayda bir yapılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ nın kadınlara yönelik gerçekleştirdiği bu destek programı günümüz ekonomik krizini de düşündüğümüz zaman oldukça faydalı gelecektir. Bu bağlamda bir nebze de olsa ekonomik rahatlık sağlayacaktır. Belirlenen şartlar kapsamında başvuru yapan bütün kadınlar bu destekten yararlanacaktır.