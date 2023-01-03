Çalışanlara milli piyango gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jest bombası! 5000 TL ikramiye ortalığı salladı!

5000 TL ikramiye ortalığı salladı! Çalışanlara milli piyango gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jest bombası! Emekliler yılda iki kez ikramiye alıyor. Bu ikramiye emekliler için nefes alacak miktarlar olarak görülüyor. Emeklilere yılbaşı sonrası ikramiye haberleri kulislerde dolaşmaya başlarken çalışanlara da ikramiye ödeneceği konusunda da haberler gelmeye başladı. Yılın ilk günlerinde gelen bu haberler çalışanlar için çok büyük bir müjde olarak görülmektedir. Yılbaşında verilecek bu ikramiyeler çalışanların da bütçelerine çok büyük bir katkı sağlayacağa benziyor.



Çalışanlara 5000 TL İkramiye Ne Zaman Yatacak?

2023 yılının ilk ikramiyesi çalışanların hesabına ne zaman yatacak konusu merakla bekleniyor. Yatırılacak olan bu ikramiyenin Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yatırılan ikramiyeye ek olarak jest bir ikramiye olması dikkatleri çekiyor.

Bu ikramiyenin 5000 TL olacağı konusunda ilk haberlerin ardından yeni gelen haberlerde de ikramiyenin yatırılacağı tarih ile ilgili oldu. Bu tarihin yılbaşından hemen sonra olacağı söylentileri bulunuyor. Çıkan haberlerin ne kadar doğru olduğu yılbaşından sonraki açıklamalarla belli olacak.

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