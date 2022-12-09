Çalışanlara 2023 yılında çifter çifter maaş verilecek! Yalnızca bunu yapanlar alıyor!

Yalnızca bunu yapanlar alıyor! Çalışanlara 2023 yılında çifter çifter maaş verilecek! Çalışmak için bazı özel günleri atlayan kişilerin birtakım iyileştirmeler alması çok doğal. Bayram tatillerinde çalışacak insanların çift maaş alması söz konusudur. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yasa bu sene için de geçerlidir. Bir işçi bayramda çalışıyorsa ek ücretler almaya devam eder. Bu ödemeyi alması gerektiği bilmeyen kişilerin haklarının neler olduğunu öğrenmeleri gerekiyor.

Bayram Mesaisi Yapanlar Yararlanacak

Herkes tatil yaparken kişi dinlenecek zamanı bulamadan ya bunu erteleyerek iş yerine gelip çalışmaya devam ediyorsa bu işçiler için bazı iyileştirmeler şarttır. Tüm çalışanlar aylıklarının yanında bu süreçteki emekleri için ekstra ödemeler alır. Ödemeler gün adedi bazında değerlendirilmektedir. Bayram boyunca çalışmış olanlar çift maaşla ödüllendirilmektedir. Ayrıca kişi bayramda çalıştığı zamanı sonradan izin olarak kullanabilir mi sorusu da yaygındır. Merak edilen bu konuyla ilgili olarak böyle bir durumun olmadığını söylemek mümkündür. Yani bayramda çalışılan günler daha sonra izin olarak kullandırılmaz.

İzin olmamasının sebebi de bayram günlerindeki çalışmanın zamlı olarak işçiye geri dönmesidir. Bu nedenle kişi bayramda çalıştığı günleri sonradan izne çeviremez. Fazla mesai kapsamındaki bu çalışmadan alınacak ödemeler büyük önem taşıyor.

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