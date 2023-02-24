Çalışanlara 2-4-6-8 yıla kadar erken emeklilik müjdesi geldi! EYT'li olmayanlar bayram ediyor

EYT'li olmayanlar bayram ediyor. Çalışanlara 2-4-6-8 yıla kadar erken emeklilik müjdesi geldi! Emeklilik sigorta primini dolduran ama yaş bekleyenler emekli olamama üzüntüsü yaşarken bu kişiler için de 8 yıl erken emeklilik artık mümkün. Erken emeklilik için birçok yol bulunuyor. Detaylar haberimizin devamında.

Erken Emeklilik Şartları

Erken emeklilik şartları prim gününe, sigortalılık süresine, sigorta giriş tarihine ve cinsiyete göre değişiyor.

4 Ekim 2000 tarihinden önce BAĞKUR tescili bulunanlar, tescil tarihini 20 Nisan 1982’ye kadar çekebiliyor. Bu şartı karşılayan esnafların, sigorta tescil tarihinden sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı ve şirket ortaklığı bulunması gerekiyor.

2000 senesinden önce esnaf olduğu halde 4 Ekim 2000’e kadar BAĞKUR kaydı yaptırmayanların hakkı 4 Ekim 2000’den başlatılıyor.

Dışarıdan prim ödeyebilecek durumda olanlar 3600 günden emekli olabilirken prim şartlarını sağlayamayanlar borçlanma yöntemiyle emekli olabiliyor. Böylece 2-4-6-8 yıla kadar erken emeklilik şansını elde ediyorlar.

Prim sigorta süresi ve yaş şartı tutmayan erkekler askerlik borçlanması ile emekliliğini 18 ay erkene çekebiliyor. Doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 2 yıl erken emeklilik hakkı kazanıyor. 3 çocukta 6 yıla kadar doğum borçlanması yapılabiliyor.

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