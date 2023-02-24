İçi seni, dışı beni yakar! Renault SUV modeli Kwid sadece 330 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor!

Renault SUV modeli Kwid sadece 330 bin TL'ye Türkiye'ye geliyor! İçi seni, dışı beni yakar! Sıfır otomobil piyasasının yükselmesi nedeniyle insanlar uygun fiyatlı araçları incelemeye başladı. Dünyaca ünlü marka uygun fiyatlı araçlarıyla gereken desteği veriyor. Renault Kwid modeli şimdi benzersiz fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Renault, en ucuz SUV modeli olan Kwid’i Türkiye’ye getiriyor. Asya pazarında öne çıkan bu model Avrupa’ya getiriliyor. Uygun fiyatlı Kwid ucuz SUV anlayışını tam olarak karşılıyor.

Araç Hakkında Detaylar

Kwid bir litrelik atmosferik motorla geliyor. Araç tam 67 beygirlik güç üretiyor. SUV modeli Kwid 279 liretlik bagaj hacmiyle öne çıkıyor. Aracın deposunu 600 TL’nin altında doldurabilirsiniz. Dinamik bir görüntüye sahip olan araç Türkiye’de birçok kişinin beğenisini kazanacak. Araç özellikle fiyatıyla piyasaya bomba gibi düşüyor. Renault en ucuz modelini Türkiye’ye getirmeye karar verdi. Türkiye’ de yükselen otomobil fiyatları nedeniyle sıfır araç almak imkansız duruma geldi. Fransız otomotiv markası uygun fiyatlı otomobilini Türkiye’ de satışa çıkarıyor. Tasarımıyla insanları memnun eden Renault Kwid SUV araçları arasında en ucuzu olarak öne çıkıyor.

Diğer SUV araçlarına göre motor hacmi küçük olan bu araç off road deneyimi yaşatamayabilir. Ancak fiyatının çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Renault Kwid modeli ülkemizde satışa çıktığı zaman ciddi alıcı bulabilir.

Renault Kwid modelinin ülkemize 330 bin TL fiyat etiketi ile girmesi bekleniyor. Bu fiyattan satılması hainde izdihamlara sebep olacak otomobilin dış ve iç tasarımı da etkiliyor.

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