PTT Emekli ve Çalışanı Düşündü! Kimliği İle Gidenlere 32.000 TL Gişelerden Ödeme Yapacak! Kuyruk Olmadan Gidin!

Ptt yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredileri vermeye devam etmektedir. Ptt üzerinden yapılan duyuru sonrasında acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 32000 TL krediler ek, PTT gişeleri üzerinden ödenmektedir. Ptt, özellikle kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanlarına bakarak işlem yapıyor ve düşük krediyi veto olan de bankalarda herhangi bir sıkıntı olmayan kişilere kredi onayı veriyor. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, PTT üzerinden aktif Bank aracılığı ile verilen SMS Kredi Kampanyasına katılabiliyor.

Ptt, sadece emekli olan vatandaşlara değil, çalışan vatandaşlara ve bireysel olan tüm vatandaşlara da kredi imkanı sağlamaya devam edecek. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak veya bankanın şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi, PTT gişeleri üzerinden de sizlere kredi imkanları sağlanmaktadır.

32000 Tl kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirirken, ilk taksit ödemelerinde ise 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilmektedir.Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar, hemen görebileceksiniz. isterseniz cep telefonunuz üzerinden nasıl kredi başvurusu yapabileceğiniz hakkında sizlere bilgi verelim.

Sms ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT şubelerine gitmeden SMS ile kredi onay alıyor. Bu mesaj kısmına girdikten sonra PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı, aktif bankın SMS Kredi, servis numarası olan 30 50 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğu hakkında bilgileri sizleri mesajını göndereceklerdir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarında, PTT şubelerine giderek emekli maaşını taşıyan vatandaşlar ise 80000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor.