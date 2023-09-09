Ailesine ve çocuklarına bakan ve ek bir işte çalışamayan ev hanımları kendi primlerini ödeyerek emekli olabilecek. Ev hanımlarının maddi açıdan kazançlarını sağlayabilecek ve kendi ayakları üzerinde durabilecekleri bu yeni fırsat emeklilik döneminde yüksek kazanç sağlatacak.

Türkiye'de en büyük sorun haline gelen yaş sınırlaması geçtiğimiz yıl sonu EYT kapsamında düzenlemeye alındı. Uzun süredir konuşulan bir başka konu ise ev hanımlarının emeklilik süreciydi. Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortalılık kapsamında emekli olabilmesini sağlayacak yeni bir düzenleme için hazırlıklara başlanacak. Konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat Cumhurbaşkanı tarafından seçim dönemi öncesi Gençlik ve Aile Bankası kurularak bu hakkın verileceğini ifade edilmişti.

EV HANIMLARI NASIL EMEKLİ OLACAK? İŞTE O ŞARTLAR…

Ev hanımları bu yeni sistem sayesinde primini ödeyerek emeklilik yaşı ve gün sayısına ulaştıkları anda emekli olabilecek. Bunun için belirli şartlar bulunuyor. 1995 yılı öncesi resmi olarak nikahlanmış ve boşanmamış olan ev hanımları yani 25 yıldan daha fazla evlilik yaşantısını sürdürebilmiş olanlar bu haktan faydalanabilecek. İlk olarak doğum tarihi belirleyici bir kriter olacak. Ardından en az 50 yaşını doldurmuş olması talep edilecek.

HİÇ ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN!

Ev hanımları bu süreçte 4A kapsamında 30 günden daha az SGK'sı olduğu anda şartları karşılaması yeterli görülecek. Çalışamayanlar doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması veya geçmiş çalışma sürelerini borçlanma gibi farklı seçeneklerden de faydalanabilecek.

Ev hanımı olup hiç sigortası olmayan bu faydadan yararlanabilecek mi? sorusu uzman isim Faruk Erdem tarafından yanıtlandı: “Emeklilik için mutlaka çalışmak gerekmiyor. İsteğe bağlı sigortalılık diye bir sistem bulunuyor. Her ay işyerinde çalışıyormuş gibi SGK'ya prim ödeyerek ileride emekli olma imkanına kavuşulabiliyor.”