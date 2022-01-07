Çağatay Ulusoy'un Partnerinin İsmi Kesinleşti

Süslü Korkuluk isimli yeni dizi haberi 2021 senesinin son günlerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve yetenekli oyuncu Çağatay Ulusoy'un dizinin başrolünde rol alacağı öğrenilmişti. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kendisine gelen Süslü Korkuluk dizisinden teklifi kabul etmesi ile birlikte projenin tanıtım filmi de hemen çekilmiş ve tanıtım filmi ekranlarda yer almıştı.

Bir süredir yeni dizinin kadın başrol oyuncusunun da kim olacağı merak ediliyor ve konu tartışılıyordu. Sonunda kadın başrol oyuncusunun ismi kesinleşti ve iddialar doğru çıkarak seyirci kitlesini mutlu etti. Genç oyuncu Alina Boz'un Süslü Korkuluk isimli televizyon projesinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alacak olması dizi hayranlarını mutlu eden bir gelişme olarak görüldü. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yorumlarda da Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’u partner olarak görmek isteyen çok sayıda izleyici bulunuyordu.

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Süslü Korkuluk dizisi için Çağatay Ulusoy'un uzun süren görüşmeler sonucunda projeyi kabul ettiği ve senaryoyu da beğendiği bilgisine ulaşıldı. OGM Pictures imzalı olarak dizi hayranlarının karşısına çıkacak olan yapım, hazırlıklarını sürdürüyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Yetenekli oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak BluTV’de hayranları karşına çıkan Yeşilçam isimli dizide performans sergilemiş ve bu şekilde kariyerinde büyük bir adım atmıştı. Yakışıklı oyuncu Yeşilçam dizisinin sona ermesi ile birlikte setlere dönme kararı aldı ve Süslü Korkuluk isimli yeni dizi ile bir anlaşma sağladı. Dizi hayranları ise oyuncunun seçiminden oldukça mutlu oldu ve yeni dizi için geri sayım başladı.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Süslü Korkuluk dizisinde partnerinin kim olacağı büyük bir merak içerisinde takip ediliyordu. Alina Boz ile Hafsanur Sancaktutan isimleri dizi için geçerken resmi bir açıklama henüz gelmemişti. Gazeteci Birsen Altuntaş ise dün dizi hakkında önemli bir paylaşım gerçekleşti ve Alina Boz'un resmen dizi ile anlaştığını aktardı.