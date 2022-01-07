Pandemi Dönemi Boyunca Verilen Yeni Nakit Limiti Yükseldi: Bankalar 10.000 TL En Düşük Limit Belirledi

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, pandemi döneminde vatandaşlara acil destek kredi kampanyası yaparak bu 3000 TL 5000 TL ve 10000 TL ödemeleriyle kredi kampanyaları yapmıştı. 2022 yılı ocak ayı itibariyle vatandaşlara, nakit kredi kampanyalarına başvuru yapmaları için devlet destekleri en düşük emekli 10000 TL en yüksek limitli 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceği açıklandı.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, banka şubeleri ve banka, resmi internet siteleri üzerinden işlem yapabilecek bi 36 ay vadeye kadar almış oldukları bu kredi taksitlerini ödeme tablosu oluşturarak geri ödemesini tamamlayabilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden devlet destekli 10000 TL ve üzerinde nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka hesabı olması veya banka müşterisi olması durumunda daha hızlı sonuç alabileceklerdir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek hemen işlem yapabilir ve kredi başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kimlik ve gelir belgesini yanında bulundurması yeterli olacaktır. Ziraat Bankası, ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu alıyor.

Vakıfbank

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka hesapları üzerinden alacakları mobil uygulama şifresi ile birlikte internet bankacılığı kredisi kullanabilir. Banka hesabı olan ve bankadan maaş alan müşterilere daha uygun faiz oranları ile işlem yapacak olan Vakıfbank, yüksek limitli kredi almak isteyen kişilere sadece banka şubesi üzerinden destek verecektir.

Halkbank

Halkbank en yakın banka şubesine gelen emekli çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlara bireysel olarak 10000 TL ile 30000 TL arasında ödeme yapacağını açıkladı. Emekli olan vatandaşlar, banka ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, emekli maaş, Halkbank üzerinden alması gerekiyor veya emekli maaşını Halkbank şubelerine taşıması gerekiyor. Halkbank, banka şubesine emekli maaşını taşıyan vatandaşlar, mobil uygulama şifresiyle birlikte Halkbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan internet kredisi kullanabilir. Resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve 36 ay vadeye kadar yapılan diğer kredi kampanyaları hakkında bilgileri resmi internet sitesi üzerinden alabilirsiniz.