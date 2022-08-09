Çağatay Ulusoy Kaza Geçirdi

Çağatay Ulusoy bu sefer sevenlerini korkuttu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ve son zamanlarda tekrardan ekranlara ve sevenlerine dönmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy yeni bir proje ile adından sıkça söz ettirdi. Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Terzi dizisi yakın zamanda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Set ve çekim hazırlıkları son sürat devam ederken, çekim esnasında yaşanılan kaza ise yürekleri ağza getirdi. Çağatay Ulusoy neden kaza yaptı? Çağatay Ulusoy'un sağlık durumu nasıl? Merak edilen detaylar ve daha fazlası.

Başarılı oyuncu ilerleyen günlerde yayınlanacak olan Terzi dizisiyle tekrardan izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy, araçla aksiyon sahnesi çekimi sırasında kaza geçirdi. Otomobilin üzerindeki kamera yerinden fırlayınca 31 yaşındaki adeta ölümle burun buruna kaldı. Ünlü oyuncuya herhangi bir zarar gelmemesi ise sevenlerine rahat bir nefes aldırdı.

Daha önce Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal, Hakan Muhafız ve İçerde gibi birbirinden güçlü yapımlarda adı geçen, Çağatay Ulusoy, Terzi adlı dizi setinde adeta ölümden döndü. Ulusoy yaşanılan kaza sonrasında ise sessizliğini korudu.

Başarılı oyuncu Terzi adlı dizinin başrolünde yer alıyor, dizilerin çekim esnasında aksiyon sahnesinde işler istendiği gibi gitmedi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı. Kameranın fırlaması ile birlikte başarılı oyuncu adeta ölümden döndü.

Büyük Bir Kazadan Dönüldü

Kameranın aracının camına düşmesi hedeflenilirken, kameranın araba camının yerine aşağı düşmesi ile birlikte, büyük bir felaketten dönüldü. Çağatay Ulusoy'un değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı ve kiralanan şirketin ortaklarından birinin de başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy olduğu iddia edildi. Oyuncu, kameranın parçalanması üzerine yaşanılan olay ile ilgili hiçbir şey söylemediği öğrenildi. Kaza sonucunda sadece maddi hasar kaybı olması yaşanılan gerginliği biraz olsun azalttı.