Emekliler mutlu olsun diye Halkbank kampanya yaptı! 100.000 TL ödemeye başladı...

Halkbank, başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 100000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasında bulunacak olan vatandaşlara 100000 TL kadar hızlı bir şekilde ödemeler verilmektedir. Emekli maaş hesabı olan vatandaşlar için emekli kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 24 ay vade ve 12 ay vadeli taksitlerle geri ödemeniz sağlayabileceğiniz kampanyalar duyuruldu. Halkbank üzerinden emekli maaşı almak isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubelerinden internet sitesinden ve isterlerse de internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektedirler.

HALKBANK EMEKLİ KREDİSİ

Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, 100000 TL ödeme almak isteyen vatandaşların emekli şartlarına uygun olmaları durumunda onay olacağının altını çizmek istiyoruz. Emekli maaşa adam, vatandaşların banka kredi puanı düşük olsa bile maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kredi onayı alabilecekleri haricinde daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık olmaları durumunda borçlarını kapatmaması durumunda onay alamayacağını da iletmek istiyoruz.

Banka borcu olan vatandaşlar, icralık ve avukatlık olmaları durumunda borç kapatma kredisi kullanmak için öncelikli olarak borçlarını kapatması ve borcu yoktur ki atlarıyla birlikte Halkbank şubelerine giderek emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, kredi başvurusunda bulunması gerekiyor. İcralık ve avukatlık olan kişiler, Halkbank şubeleri üzerinden yapmış oldukları kredi başvuruları sonrasında Genel Müdürlük tarafından kredi onay alacaklar ve onay almaları durumunda da yine şubelere giderek kredi kullanabileceklerdir.

Bankalarda herhangibir sorunu olmayan vatandaşlar ise isterlerse banka internet bankacılığı uygulamasını kullanarak veya internet şubesi üzerinden giriş yapıp, kredi başvurusunda bulunarak, yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler. Halkbank üzerinden 100000 TL kredi onayı almanız durumda diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatmak istenmektedir. Halkbank: 100000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediyi aynı gün içinde hesaplarına yatırılır.