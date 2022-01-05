Çağatay Ulusoy ile Alina Boz Çok İyi Bir Çift Oldu!

Bir süredir ekranlardan uzakta kalan ancak etkili bir proje ile sevenleri karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi olan Süslü Korkuluk ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Projenin ilk fragmanının yayınlanması dizi hayranlarında büyük bir etki yaratmış ve ünlü oyuncu dizi haberi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Proje ile ilgili olarak herkes büyük bir merak içerisinde beklerken Süslü Korkuluk dizisinin yayın tarihi de merak konusu oldu. Peki Süslü Korkuluk dizisi ne zaman başlayacak, ilk bölüm tarihi ne zaman?

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Süslü Korkuluk hakkında büyük bir soru işareti ise oyuncunun partnerinin kim olacağı idi. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan yeni dizinin yönetmeninin Cem Karcı olacağı bilgisine ulaşıldı ve projenin OGM Pictures imzası ile yayınlanacağı öğrenildi.

Çağatay Ulusoy son olarak BluTv’de yayınlanan Yeşilçam isimli projede rol almış ve bu dizide sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir süredir ise ünlü oyuncunun adı Yalı Çapkını isimli dizi ile anılıyor ve konu hakkında detaylar merak ediliyordu. Diğer taraftan yetenekli oyuncunun dizinin hikayesini beğenmediği bilgisine ulaşılmış ve söz konusu projenin rafa kaldırıldığı öğrenilmişti.

Yalı Çapkını isimli dizi sonrasında ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un adı bu defa da yeni proje olan Süslü Korkuluk ile anılmaya başlandı ve diziden ilk tanıtım videosu izleyici kitlesi ile buluştu.

Yeni dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise Çağatay Ulusoy’un partnerinin kim olacağı idi ve konu hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. İddiaya göre, yetenekli isim Alina Boz’un Süslü Korkuluk isimli dizide rol alacağı açıklandı ve ünlü oyuncunun hayranları yeni çifti çok sevdiğini belirten yorumlar yazdı.