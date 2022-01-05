Gönül Dağı Dizisinde Büyük Aşk Alevlendi

TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin birinci sezonunda Sefer ile Zahide karakterlerinin aşkı çok sayıda sınamadan geçmişti. Projenin seyirci kitlesi Zahide isimli karakterin 3 çocuğu ile beraber yeni bir yaşama adım atma konusunda yaşadığı kararsızlık sebebi ile üzüntüye boğulmuştu. Diğer taraftan Sefer ise saf aşkını gözler önüne sermek için uzun bir süre beklemiş fakat hedefinden vazgeçmemişti. Aynı zamanda Sefer’in başına Zahide’ye duyduğu aşk yüzünden birçok olay gelmiş ancak Sefer yine yılmamayı tercih etmişti. Gönül Dağı dizisinin seyircileri Zahide’nin eski eşi ile de problemler yaşaması ile beraber Zahide ve Sefer aşkından çok etkilenmişti.

Bir süre sonra Sefer ile evlenen Zahide’nin ilişkisi projenin ikinci sezonunda dram konusu ise tekrardan öne çıkartılmaya başlanmıştı. Gölgede kalan çiftin ilişkisinin Gönül Dağı’nda öne çıkartılması ise izleyici kitlesini mutlu eden bir gelişme olarak görüldü.

Gönül Dağı isimli başarılı dizi projesi bu sezonun en iyi izlenme oranlarını alması ile dikkat çekiyor ve yeni bölümlerini ekranlara taşıyarak dizi hayranları karşısında yer alıyor. Bunun yanı sıra sevilen dizi Gönül Dağı’nda Ecem Özkaya ile Ferdi Sancar ikilisinin de sergilediği oyunculuk performansı ilgi topluyor.

8 Ocak Cumartesi akşamında 46. yeni bölümünü yayınlayacak olan başarılı dizi Gönül Dağı, Sefer ile Zahide’nin aşkında yaşayacakları yeni bir sınavı konu edinecek. Seyirci kitlesi ise projenin yeni bölümünden çok etkilenecek ve Gönül Dağı dizisinin 46. yeni bölümü uzun süre boyunca konuşulanlar arasında yer alacka.

Dizinin yeni bölümünde Sefer’den Zahide’yi unutması istenecek ancak Zahide ise geç bulduğu aşkını kolay bir şekilde bırakmayı tercih etmeyecek. Sevilen çiftin aşkında yaşanacak olan sınav Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesinin gündemine damga vuracak.