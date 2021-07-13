Büyükşen Çifti Cinayetinde 24 Kişiye Gözaltı Kararı

Konya'da meydana gelen dehşet verici olayda Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen çifti dehşet verici bir şekilde öldürülmüştü. Yaklaşık olarak 3 sene önce evlerinde bulundukları sırada Büyükşen çiftinin pompalı tüfek ile öldürülmesi hakkında sıcak bir gelişme yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Olayı çözümlemek için kurulan özel ekip bu sabah düzenlemiş oldukları operasyon ile detaylı bilgilere ulaştı. Büyükşen çiftinin korkunç olayından yaralı olarak kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile ağabeyi Uğur Büyükşen’in de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığı bilgileri öğrenildi. Konya'da cinayete kurban giden çiftin kızları Büşra Büyükşen de ekiplerin sorgulaması kapsamında korkunç olayın keşfi için olayın yaşandığı eve götürüldü.

3 Eylül 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda kar maskeli olan kişi kapısı açık olan Metin Büyükşen’e ait eve girmiş ve şüpheli emekli memur Metin Büyükşen ile Necla Büyükşen’e ateş etmişti.

Kar maskeli saldırgan çiftin 24 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen’in öne sürdüğü iddialara göre Büyükşen’e de tüfeğin dipçiği ile vurmuştu. Komşularının otomobiline binen Büşra Büyükşen jandarmaya giderek olayı anlatmış ve eve jandarma ekipleri gelmişti. Eve gelen ekipler Necla ile Metin çiftinin cansız bedenlerini bulurken Büşra Büyükşen de sağlık görevlileri tarafından bir ambulans yardımı ile Konya Numune Hastanesi'ne tedavi görme amacı ile kaldırılmıştı.

Jandarma tarafından yaklaşık olarak 3 senedir yürütülen çalışmalarda katilin kim olduğunu hala öğrenilemedi. Büşra Büyükşen’in kardeşi çocuk doktoru olan Osman Büyükşen cinayetinin çözüme kavuşması için televizyon programlarına katılmış ve anne ile babasının katilini aramaya başlamıştı.

Çocuk Doktoru Osman Büyükşen’in girişimleri sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatı ile Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olan Jandarma Suç Araştırma Timi bünyesinde kurulan özel ekip cinayeti çözüme kavuşturmak için çalışmalar başlattı ve detaylı bir şekilde inceleme gerçekleştirdi.