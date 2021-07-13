Kurban Bayramı’nda Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? Bayramda Yasak Olacak Mı?

Senenin ikinci dini bayramı olarak kutlanacak olan Kurban Bayramı ile ilgili vatandaşlar detaylı bir şekilde araştırma yapmaya başladı. Bunun yanı sıra 19 Temmuz 2021 tarihi Pazartesi gününün Kurban Bayramı arefe gününe denk geldiği bilgileri öğrenildi. 20 Temmuz tarihinde ise Kurban Bayramı başlarken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kurban Bayramı sırasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının geçerli olmayacağı bilgilerini paylaştı.

Kurban Bayramı sırasında tatile ya da akrabalarını ziyarete gitmek isteyenler için geri sayım başladı. Bayram süresi boyunca yasakların olup olmadığı merak konusu olurken geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu karar ile birlikte yasakların uygulanması sebebi ile vatandaşlar açıklanacak olan kararı bekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarda Delta varyantı ile ilgili konuşmuş ve düzenlenen basın toplantısında bayramda yasak uygulanıp uygulanmayacağı hakkında vatandaşlara bilgi sunmuştu. Sağlık Bakanı, bayram gününe kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın hedeflendiği bilgisini paylaşmıştı. Bunun yanı sıra bir an önce hedeflenen duruma ulaşıp toplumsal bağışıklığın sağlanması isteğini dile getiren Fahrettin Koca, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmişti. Güncel olarak bayram için ekstra bir tedbir bulunmadığı ifadelerini de kullanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen konulara da bu şekilde değinmişti.

19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arefe gününün yanı sıra Kurban Bayramı’nın birinci gününde 20 Temmuz 2001 tarihinde idrak edileceği bilgileri öğrenildi. 20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olacak iken 21 Temmuz Çarşamba günü Kurban Bayramı'nın ikinci günü, 22 Temmuz Perşembe günü kurban bayramı 3. günü ve 23 Temmuz Cuma günü de Kurban Bayramı'nın 4. günü olacaktır.