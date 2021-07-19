65 Yaşındaki Gülizar Karali’nin Hac için Biriktirdiği Para Selde Kayboldu

Rize'de 6 kişinin vefat ettiği ve 2 kişinin de kaybolduğu heyelan ve selde Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yaşamakta olan 65 yaşındaki Gülizar Karali’nin hac için biriktirmiş olduğu paranın selde kayboldu bilgisine ulaşıldı. Hacca gitmek adına senelerdir para biriktirdiğini ifade eden 65 yaşındaki Karali, odasında bulunan iki karyolanın olduğunu ve parayı koyduğu karyolanın gitmiş olduğunu belirtti. Diğer karyolaya parayı koysaydı gitmeyecek olduğunu açıklayan 65 yaşındaki kadın, tüm hacılık hayallerinin gittiği bilgisini de paylaşmış oldu.

Çarşamba günü kentte 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağış sonrasında sel ile heyelan meydana gelmiş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun yanı sıra 2 kişi de meydana gelen selde kaybolurken alt yapıda ve üst yapıda da ağır hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Rize'de meydana gelen afet esnasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı ve Muradiye Belediyesi'nde çöken evin enkaz altında kalan Cemal Mert ve Hacere Mert hayatını kaybetmişti. Bunun yanı sıra Güneysu ilçesi Ballıdere Köyü’nde çöken evde ise Ayşe Karali, oğlu Mustafa ve Aynur Karali de vefat etmişti. Diğer taraftan sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenini ulaşılırken afet sırasında beş kişinin yaralandığı bilgisi de öğrenildi.

Afetten en fazla etkilenen Muradiye ve Büyükköy Belediyeleri’nde ve Güneysu ilçelerinde yaralar sarılmaya çalışılırken temizlik çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Konu hakkında defterdarlık ekipleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasar tespit çalışmaları başlattı ve çalışmalara devam edildi.

Yapılan çalışmalarda 120 kişilik personel ile Giresun, Samsun ve Trabzon'dan 4 köpekli olan arama timinin görev aldığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da aramaları eşlik ettiği bilgisi öğrenildi. Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelmekte olan 10 dalgıç da deniz ve derede arama çalışmalarını sürdürdü.