Rusya, Türkiye'ye Yolcu Gemisi Turları Düzenleyecek

Havacılık sektörü Ukrayna'daki savaşın ortasında Moskova'ya yaptırımlar uygulandığı için, Rusya bu ay Türkiye'ye yolcu gemisi turları başlatmaya hazırlanıyor. Astoria Grande yolcu gemisi, Temmuz ortasından itibaren Rusya'nın Karadeniz'deki Soçi kentinden İstanbul'a turlar düzenleyecek.

Soçi limanı genel müdürü Yuriy Vladimirov'a göre, Rus tatil kenti ile Türkiye'nin metropolü arasındaki kruvaziyer turları 16 Temmuz'da başlayacak.

1400 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip Astoria Grande, önce Karadeniz kıyısındaki Sinop ve Trabzon şehirlerinde duracak, ardından birkaç günlüğüne İstanbul'a yanaşacak. İki haftalık uzun turu boyunca, yolcu gemisi daha sonra Ege kıyısındaki popüler tatil beldesi Me'ye doğru yola çıkacak ve Soçi'ye geri dönecek. Astoria Grande, Ekim ayına kadar bu tür 16 hizmet verecek. Astoria Grande yolcu gemisi daha önce “AİDAcara” olarak adlandırıldı ve Baltık Denizi'nde Alman bayrağını uçurarak işletildi. Rus şirketi Akvilon, Türkiye hizmetini başlatmak için yolcu gemisini satın aldı. Bir Türk turizm şirketi olan Miray Cruises, Astoria Grande'nin ziyaret edeceği Türk limanlarında hizmet verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre Ocak-Mayıs ayları arasında 856.000 Rus, tüm yabancı turistlerin yüzde 7,5'ini oluşturan Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yılın aynı döneminde ve 2020'de ülke, Rusya'dan sırasıyla 570.000 ve 318.000 tatilciyi ağırladı. Bu yılın ilk beş ayında Ruslar, Almanlar ve Bulgarlardan sonra üçüncü en büyük yabancı ziyaretçi grubuydu. Mayıs ayında 360.000'den fazla Rus, bir yıl öncesine göre sadece 19.000, Mayıs 2020'de ise 964 olan Türkiye'de tatil yaptı.

Türkiye'de yolcu gemisi trafiği hız kazanıyor. 2022'nin ilk altı ayında 317 yolcu gemisi Türkiye'nin limanlarını ziyaret etti ve toplam yolcu sayısı 206.000'e ulaştı. Sadece Haziran ayında, ülkenin limanları limanlara demirlemiş 122 yolcu gemisini karşıladı ve gemide yaklaşık 91.000 yolcu vardı. Muğla'nın batısındaki Kuşadası tatil beldesi, yolcu gemileri arasında en popüler destinasyondu. Ocak-Haziran ayları arasında 162 gemi şehri ziyaret ederek yaklaşık 140.000 ziyaretçi gönderdi.

Astoria Grande'nin duracağı Çeşme, aynı dönemde yaklaşık 4.000 yolcuya sahip 13 yolcu gemisinin limanına yanaştığını gördü. Yılın ilk yarısında 40.000 yolcuya sahip yaklaşık 56 yolcu gemisi İstanbul'u ziyaret etti.

Sektörden insanlar geçtiğimiz günlerde 1.052 yolcu gemisinin bu yıl Türkiye limanlarını ziyaret ederek yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçi getirmesinin beklendiğini söyledi.