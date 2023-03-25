Büyük sırrı açıkladı! Dolar kahini Selçuk Geçer, dolardan kazanmanın formülünü az önce verdi!

Dolar kahini Selçuk Geçer, dolardan kazanmanın formülünü az önce verdi! Büyük sırrı açıkladı! Selçuk Geçer dolar hakkında en yüksek tahminleri vermesi ile bilinen ve bu nedenle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda da bulunan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar hakkındaki tahminlerini daha da net bir şekilde ifade etmeye başladı.

Selçuk Geçer öyle açıklamalarda bulundu ki duyanlar duyduklarına inanamadı ve ellerindeki varlıklarını dolara yatırmaya başladı. Geçer yaptığı açıklamada artık hükümetin elinde doları bastırmak adına yeterli döviz kalmadığını belirtti. Selçuk Geçer, doların kısa sürede yeniden tırmanışa geçeceğini iddia etti. Bu iddiasını açıklamaları ile destekleyen ekonomi uzmanı dolara yatırım yapanların kazanacağını da iddia etti.

Bu Formül Sır Gibi Saklanıyordu

Doların çok yakın zamanda yükselişe geçeceği birçok analizci tarafından belirtiliyordu. Selçuk Geçer de bu konuda çok özel bilgileri paylaştı. Dolar kurunun 24 TL ile 25 TL seviyelerinden işlem görmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurgulayan ünlü ekonomist yaşanacak olan artışa dair kritik tarihi de paylaştı.

Elinde dolar bulunanların biraz sabırla beklemeleri gerektiğini ve çok az kaldığını ifade eden Geçer dolardan para kazanmanın sırlarını verdi.

Selçuk Geçer dolardan nasıl kesin olarak kazanç elde edilebileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Dolar ile para kazanmanın ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumla yakından ilgili olduğunu belirterek enflasyon oranlarına dikkati çekti. Geçer dolar ile yatırım yapanların biraz sabırlı davranarak bir süre dolar olarak bırakmaları ve unutmaları gerektiğini belirtti.

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