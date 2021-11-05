'Bütün Ağaçlar Öldü': Iraklılar Yoğunlaşan Su Kriziyle Karşı Karşıya

Dört yıl önce Irak'ın El Hamra köyünden geçen dere kurudu. Bağdat'ın kuzeyindeki Selahaddin vilayetindeki köyde narenciye yetiştiren Abdullah Kamel, "Şimdi bütün ağaçlar öldü" dedi. Çiftçiler daha sonra kuyu kazmayı denediler ancak yeraltı suyunun çok tuzlu olduğunu ve tarıma uygun olmadığını gördüler. Kamel, “Ağaçları ve tüm ekinlerimizi öldürdü” dedi.

Yakındaki bir ağaçtan bir nar çekerek tozlu toprakta açtı. Soluk, ufalanan tohumlar düştü. “Tohumlar yenilebilir değil” dedi. Eskiden tarlalar ve meyve bahçeleri olan el-Hamra'nın etrafındaki topraklar, birkaç yıl içinde dere yatağının kuru bir hendeğe indirgenmesiyle çöle dönüştüğünü söyledi. “Tarımdan ayrılmak zorunda kaldım” diye ekledi. "Başka bir iş aramaya başladım ve hepsi su eksikliğinden kaynaklanıyor."

'Büyük Anadolu Projesi'

Yerel olarak Irak'taki su kıtlığını etkilediği düşünülen faktörler arasında, Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde 22 baraj ve 19 hidroelektrik santralinden oluşan ve yapımı on yıllardır süren büyük bir kalkınma çabası olan Türkiye'nin “Büyük Anadolu Projesi” yer alıyor.

Irak devlet medyasına göre, su kaynakları bakanlığı Ekim ayında Türkiye ile Irak için “adil ve hakkaniyetli bir su kotası” için ortak bir mutabakat zaptı imzaladı.

Irak seçimleri ve İran'da yeni hükümetin kurulmasıyla ilgili görüşmelerin ertelenmesinin ardından su konusunda işbirliği yapılmaması nedeniyle bakanlığın İran'a uluslararası dava açma sürecinde olduğunu da eklediler.

Dara, dünya liderleri Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için Glasgow'da toplanırken, Irak için uluslararası işbirliğine "gerçekten ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Irak'ta insani yardım ve kalkınma yardımı sağlayan uluslararası bir STK olan People in Need'ın iklim danışmanı Fabrizio Orsini, bölgede su konusunda artan çatışma potansiyeli göz önüne alındığında bunun özellikle önemli olduğunu söyledi.

“Temelde, giderek daha az olan bir kaynak üzerinde daha fazla baskınız var” dedi.

Orsini, su seviyelerinin tükenmesinin yanı sıra, birçok Iraklının su kirliliği ve yüksek tuzluluk seviyeleri ile mücadele ettiğini ekledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, 2018'de Basra'nın güney vilayetinde su kirliliği ile ilgili semptomlarla 118.000'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.

Orsini, azalan su kaynakları, düşük su kalitesi ve entegre yaklaşımların eksikliğinin istikrarsızlaştırma için bir reçete oluşturabileceğini açıkladı.

“Bu tür durumlardan dolayı gelecekte pek çok su çatışması olacak. İklim değişikliği tüm bunları şiddetlendiriyor ve daha fazla tehdit oluşturuyor.”