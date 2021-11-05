Sudan Darbe Lideri Yeni Hükümet Oluşumunu Hızlandırmak İçin ABD İle Anlaştı

Sudan'ın devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Sudan'ın askeri lideri, devrik hükümetin dört bakanının serbest bırakılması emrini verdikten sonra yeni hükümetin oluşumunu hızlandırma gereği konusunda ABD ile anlaştı.

General Abdel Fattah al-Burhan'ın ofisi Perşembe günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştükten sonra bir açıklama yaptı. Al-Burhan'ın ofisinden yapılan açıklamada, iki partinin hükümet oluşumunu hızlandırma ihtiyacı üzerinde anlaştığı belirtildi.

Bakanların serbest bırakılması

SUNA haber ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Al-Burhan'ın bilgi ve kültür bakanı Hamza Baloul, iletişim bakanı Haşim Hasabel-Rasoul, ticaret ve uluslararası işbirliği bakanı Ali Gedou ve Dışişleri Bakanı Youssef Adam hakkında karar çıkardığını söyledi. gençlik ve spor bırakılacak.

Hartum'dan bildiren El Cezire'den Hiba Morgan Cuma günü dört bakanın serbest bırakıldığını söyledi. Diğer bazı bakanların tutuklu kaldığını da sözlerine ekledi.

“Dört bakan darbe sabahı tutuklananlardan sadece birkaçı. Eylemciler ve avukatlar da tutuklandı. Ancak serbest bırakma, yeni bir hükümet kurma görüşmeleri sırasında ve hala ev hapsinde tutulan Hamdok'un tutukluların serbest bırakılmasında ısrar etmesiyle geliyor” dedi. Hamdok ayrıca, orduyla daha fazla müzakere için koşul olarak darbenin geri alınmasını talep etti.

Görevden alınan yetkililerin savunma avukatı Moez Hadra, dört bakanın darbe sırasında tutuklanan 100 hükümet yetkilisi ve siyasi liderden olduğunu söyledi. Bunların yarısının Hartum'da tutulduğuna inanıldığını ve diğerlerinin ülkenin illerine dağıldığını söyledi.

Yetkili, yaklaşık 25 yetkili ve politikacının askerleri isyana teşvik etmekle suçlandığını söyledi.

Birçoğu sabahın erken saatlerinde evlerinden alındı ​​ve açıklanmayan yerlerde tutuldu. Askeri liderler ayrıca devlet haber televizyonu karargahına baskın düzenledi ve ülke genelinde mobil ve internet iletişimini kesti. On binlerce kişi protesto için sokağa çıktı. İnternet hizmetleri hala kısıtlıydı.

2019 ayaklanması ve darbe karşıtı protestoların arkasındaki kilit güç olan Sudanlı Profesyoneller Derneği sözcüsü Sara Abdelgalil, geçen hafta yüzlerce protestocu ve muhalefet figürünün tutuklandığını tahmin ediyor. Bazıları ortadan kayboldu, bazıları sorgulandı ve daha sonra serbest bırakıldı, dedi.

Sudanlı önde gelen bir insan hakları avukatı olan Ali Agab, güvenlik güçlerinin gösterilerde çekilen fotoğraflardan protestocuları tespit edip onları evlerinden zorla alıkoyduğuna dair raporlar duyduğunu söyledi.

Abdelgalil, iletişimin neredeyse tamamen kesilmesinin, kaç kişinin kaybolduğunu veya 2019'daki protestoların ardından ordu tarafından devrilen uzun süredir diktatör Ömer El Beşir yönetiminde yaygın olarak kullanılan gizli hapishanelerde tutulduğunu bilmeyi zorlaştırdığını söyledi. . Son 10 günde neler olup bittiğini bilmiyoruz” dedi.