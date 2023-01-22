Bütçesini düşünenlere, 0.49 faizle nakit ödemesi olacak, Banka müşterisi olanlara hemen sonuç verilecek

Bankalar üzerinden düşük faizlerle kredi kullanacak olan tüm vatandaşları belirli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri görülmektedir. 0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi denilmektedir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini kendi bankasından maaş alan ve daha önce kredi ve kredi kartı kullanıp, düzenli ödemeler yapan vatandaşlara vermektedir.

10 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli alabileceğiniz bu kredilerde başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapılmaktadır. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden 0.49 faiz oranları haricinde de düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası...

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların düşük faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecekleri bu kampanyaları katılabilmeleri için 0.49 faiz oranlarıyla birlikte işlem yapacağı açıklandı. Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada uygun faizlerle, vatandaşlara kredi imkanı sağlarken, 5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz bir kredi kampanyası duyurdu. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz kampanyalara katılarak sizlerde Ziraat Bankası'nın başlatmış olduğu düşük faizli kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası düşük faiz oranlarıyla birlikte vermiş olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 3 ay ertelemeli olarak sizlere 36 ay vadeli kredi imkanı da sağlamaktadır.